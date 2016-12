BonusFlaş İle Harcamalarınızı Kontrol Edin

Hayatınızın her alanında sık sık kredi kartı kullanıyor ve kart bilgilerinizi, kampanyaları, finansal çözümleri, bankacılık işlemleri her an elinizin altında bulundurmak istiyorsanız BonusFlaş mobil uygulaması tüm isteklerinizi karşılıyor

Seyahatlerinizde, eğlencede, akaryakıt alışverişinizde ya da fatura öderken her an kullanabildiğiniz Garanti kredi kartları ile birçok kampanyaya katılarak, anında bonus kazanabiliyorsunuz. Garanti kredi kartlarının sunduğu fırsatlar ve kampanyalardan haberdar olmanın hızlı ve kolay yolu BonusFlaş mobil uygulamasını App Store ve Google Play mobile marketlerinden akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebilir, aynı zamanda kredi kartınızı her an kontrol altında tutabilirsiniz. BonusFlaş ile zamandan tasarruf edersiniz. İhtiyacınız olan finansal çözümlerden tek tuşla yararlanabilir, faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yapabileceğiniz BonusFlaş ile yeni Bonus kredi kartınız için yeni kart şifresi alma işleminizi de gerçekleştirebilirsiniz. Size özel teklifler, fatura ödemeleriniz ile ilgili hatırlatmalar ve güncel bildirimler ile kontrolün sizde olmasını sağlayan BonusFlaş kısacası kartlarınız ile ilgili her şeyi tek ekranda bir araya getirir. BonusFlaş bütçenizi korur BonusFlaş ile harcamalarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Bunun için uygulamada yer alan “Ayarlar” ya da “Bana Özel” menüsüne girerek aşağıdaki tanımlamaları yapabilirsiniz ve bildirim alabilirsiniz: Ekstre tutarınız belirleyeceğiniz tutara ulaştığında,

Kullanılabilir limitiniz, belirleyeceğiniz tutarın altına düştüğünde,

Dönem içinde yaptığınız toplam harcamanız, belirlediğiniz tutara ulaştığında,

Sadece seçtiğiniz sektör için dönem içinde yaptığınız toplam harcamanız belirlediğiniz tutara ulaştığında,

Belirleyeceğiniz işlem tutarı üzerindeki tüm harcamalarınızda BonusFlaş size ücretsiz haber verir.

BonusFlaş’taki ayrıcalıklarınız İstediğiniz kampanyaya katılabilirsiniz.

Çevrenizdeki kampanyaları öğrenirsiniz.

Katıldığınız kampanyalardan kazandığınız ödülleri görebilir, kampanyanızı takip edebilirsiniz.

Kredi kartınızın borcunu ödeyebilirsiniz.

İstediğiniz kredi kartı limitini talep edebilirsiniz.

“Ekstre atlat” ve “işlem taksitlendir” gibi finansal çözümlerden yararlanabilirsiniz.

Ayın popüler kampanyalarını görüntüleyebilir ve katılabilirsiniz.

Kart bilgilerinizi paylaşmadan, BonusFlaş üzerinden ödeme yapabilirsiniz.

Seçtiğiniz bir Bonus kredi kartınıza trink özelliği kazandırarak alışverişlerinizin ödemesini telefonunuzla ‎yapabilirsiniz.

Kart şifrenizi değiştirebilir, e-ekstre talebinde bulunabilir, İhtiyaçlarınıza göre ödeme haftanızı dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

BonusFlaş’a özel Bonus kampanyalarına katılmak ve günlük kredi kartı işlemlerinizi kolayca takip etmek için kredi kartınız Bonus’a buraya tıklayarak başvurabilirsiniz.