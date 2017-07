Booking.com kapandı, e-rezervasyon dolandırıcılara kaldı!

Antalya başta olmak üzere İzmir ve Muğla'daki 5 yıldızlı otellere ait internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar yüzlerce tüketiciyi dolandırdı. Turizmciler, Booking.com'dan boşalan alanı dolandırıcıların doldurduğuna dikkat çekti



- Online siteler tarafından dolandırılan tüketici sayısı her geçen gün artıyor. Booking.com kapandıktan sonra Türkiye'de çok kapsamlı hizmet veren internet sitesi yok. Bu büyüklükte bir site kurulması da kısa zamanda imkansız. Bu süreçte de vatandaş farklı siteler üzerinden rezervasyon işlemleri yapmaya başladı. Rezervasyon yapan tüketiciler ise, tatile gittiklerinde aynı odanın 5 farklı kişiye satıldığını ya da böyle bir rezerve olmadığı şokuyla karşı karşıya kalıyor.Dolandırıcı sitelerin her geçen gün sayısının artması sonrası TÜRSAB başkanının tüketicileri acentelere yönlendirmeye çalışmasını eleştiren ETİK Başkanı Mehmet İşler, 'TÜRSAB Başkanı insanların acente kullanmasını istiyor. Bu alana yönlendirmeye çalışıyor. Yani, 'Rezervasyonlar online yaptırıldığında sanki sorun oluşacak ama acente kanalıyla yaptırırsanız herhangi bir sorun oluşmayacak' gibi bir ifadeye yol açılıyor. TÜRSAB başkanı online yani teknolojiye düşman. Dolayısıyla da tüketicileri online rezervasyon yerine acenteye yönlendirmek adına kamuoyuna aba altından sopa gösteriyor. Ancak o istediği kadar göstersin teknolojiyle kimse mücadele edemez. Sorun ülke turizmindeki krizden yararlanmak isteyen fırsatçı ve kötü niyetli otel cilerden kaynaklanıyor. Mağduriyetin asıl kaynağı bu. Çünkü acente aracılığıyla alınan rezervasyonlarda da sorun var. Acente ile gelen sorunsuz ama online yapılınca sorunlu algısı yaratmaya gerek yok. Asıl sorun, tesislerin denetiminin az ve yetersiz olması, insanların her şey dahil sistemiyle en düşük ücrete ve en çok hizmeti istemesi. Bu her şey dahil fırsatçılığının yarattığı krizden kaynaklanıyor. Her şey dahil tatil mantığının maliyetleri belli. Ancak kötü niyetli olan turizmciler, bu paketleri çok daha ucuza pazarlıyor ve insanlar da bunu fırsat bilip paketi satın alıyor. Sonra tesise gidince de aynı odanın 5 kişiye satıldığını ya da böyle bir oda ve tesisin olmadığını görüyorlar. Mesele online sorunu değil sistemin sorunu' diye konuştu.Booking.com'un güvenilir bir site olduğunu ve sitenin alandan çekilmesiyle alanın art niyetlere açıldığını belirten İşler, şunları söyledi: Saha güvenilir olana kapatılıp, güvenilmeyenlere açıldı. Fırsatçı site sorununu da şimdi yaşıyoruz. Her şey dahil sisteminde bir sorun yok. Ancak bu sistemi çok ucuza almak isteyen bir tüketici ve bundan da kazanamayacağını bilen ama son dakika büyük bir vurgun yapmak isteyen otelciyle karşı karşıya kaldık. Bunun nedeni ise turizmdeki kriz. Çünkü turizmci kazanamıyor. Fiyatlarda da rekabet edemeyince büyük bir vurgun yapmaya kalkıyor. Asıl sorun otelci, online rezervasyon ve her şey dahil sisteminde değil. 200 liradan aşağıya her şey dahil fiyat olamayacakken 90 liraya her şey dahil fiyat çıkartılıyor. 90 liraya her şey dahil olmaz. Bugün bir mekanda sadece 40-50 liraya kahvaltı yapılıyorken, 90 liraya üç öğün yiyecek, içecek ve konaklama yapılamaz. Bu doğru bir fiyat değil. Ancak vatandaş da en ucuz fiyatların peşinden gidiyor. En ucuzunu arayanları da dolandırıcıların eline düşüyor. Sektörde 2500 tesis ve 2,5 milyon yatağı kapsıyoruz. Bu kadar büyük sektörün içinde maksimum 5-10 sorunlu tesis çıkar.Çeşme'de herhangi sahte bir rezervasyon ya da aldatıcı bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Çeşme Ilıca Otel Genel Müdürü Yakup Demir, 'Bu konuda bize bir şikayet gelmedi. Ne beş yıldızlı ne de diğer otellerimizde böyle bir sıkıntı yok. Çeşme'de böyle bir sorun yaşanmaması otelcilerin bilinçli olması ve kaliteye önem vermesinden de kaynaklanıyor. Booking.com'un 30-40 yıllık bir geçmişi var. Kapandıktan sonra bu kadar kısa bir sürede onun kadar etkili bir site kurulamadı ve kurulamazdı. 205 ülkede şubesi olan böyle büyüklükteki bir siteye ülke olarak kuracağımız bir siteyle kısa vadede ulaşmak da çok zor. Ülkedeki siteler alternatif dahi olamaz. Booking.com'un sisteme bir an önce girmesi gerekiyor. Çünkü son derece güvenli bir siteydi ve kullanıcılar da memnundu. Booking.com'u yeniden başlatmak zorundayız' dedi.