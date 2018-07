Booking.com'un yerini merdiven altılar aldı

ETİK Başkanı Mehmet İşler, booking.com'un Türkiye'ye bir an önce geri dönmesi gerektiğini belirterek, 'Dev kapanınca yerini merdiven altı siteler aldı. Orta ve küçük işletmelerle tüketici büyük zarar gördü' dedi

Gamze Geçer- TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, booking.com davasında yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, booking.com'un bir dünya devi olduğunu söyleyerek, 'Maalesef booking.com kapatılınca bunun yerine merdiven altı bir sürü site açılınca insanlar ve yer sahipleri mağdur oldu. Hem de vatandaş para kaybetti. Orta ölçek ve küçük otelciler bu duruma çok üzüldü. Booking.com geri gelecek. Yanlış olandan dönülecek' dedi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen, Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili 'haksız rekabet' davasında gelişme yaşandı. Davalı booking.com'un site hakkında verilen ihtiyati tedbir kararının mahkeme tarafından belirlenecek bir teminat karşılığında kaldırılmasına ilişkin yaptığı ikinci talebin, mahkemece reddedildiği ortaya çıktı.

'Güneş balçıkla sıvanmaz'

Booking.com'u kapatmanın dijital dünyaya ve online dünyaya karşı durmanın göstergesi olduğunu vurgulayan İşler, 'Güneş balçıkla sıvanmaz. Booking.com mahkemeye bir teminat verelim, açalım dedi. Mahkeme reddetti. Bu geçici bir karar olurdu. Daha pazarlık bitmediği için reddetti. Vergi alalım istiyoruz, işin gerçeği bu. Eğer vergi vermeye razıyız deselerdi mahkeme siteye izin verirdi. Ama şu bir gerçek, booking.com vergisini ödeyip, geriye dönecek. Çünkü dijital ve online dünyaya kimse karşı gelemez. Bugün booking.com'u kapattın, yemeksepeti'ni kapat, rent a car'ı kapat, onu kapat bunu kapat nereye kadar bu böyle devam edecek? Vergisini verirse onları başka bir şey bekleyecek. Dünyadaki aldığı bütün ülkeler de onu görecek, onlar da vergi isteyecek. Booking.com için sadece Türkiye'de vergi vermek değil, bütün dünyayı karşısına almak demek. İtalya bunu denedi ve başardı. Şimdi bunu Türkiye yapmaya çalışıyor. Tabi vergisiz bir dünya hiçbir yerde yok. Aslında burada yapılması gereken, booking.com'un kapatılması değil, yasa ve mevzuatlarımızı bunu karşılayabilecek şekle çevirmemiz lazım. Yasada boşluk var' şeklinde konuştu.

Dünya kullanıyor

Booking.com'un rekabet ortamının olduğu, herkesin kendini eşit bir platformda anlattığı sosyal paylaşım ağı olduğunu söleyen İşler, bugün dünyada Türkiye'nin yurtdışı rezervasyonlarının yüzde 85'inin Hollanda'dan online rezervasyon üzerinden geldiğini, İngiltere de bu rakamın yüzde 90'lara ulaştığını belirtti. Fransa'da olsun İtalya'da olsun bir çok şehirde durumun böyle olduğunu vurguladı.

'Yasakçı zihniyetle bir şey olmaz'

Sadece booking.com'da değil başka yerlerde de yasal olarak sorun olduğuna değinen İşler, 'Diğer örnek UBER, sen UBER'i yasaklıyorsun, yanlış. Yasakçı zihniyetle bir şey olmaz. Var olanı dönüştür ve mevzuatına uydur. Yasakla hiçbir şey elde edemezsiniz. UBER de eninde sonunda gelecek. Çünkü Avrupa'da da var, engelleyemeyeceksiniz, sadece buna şekil ver. Yasak demek yerine, olmaz demek yerine şekil koy, sınırlarını koy, devlet olarak da sen katma değerini al. UBER'i yok ediyorsun, taksiciye kayıyorsun. Göreceksin ki o taksici buradan çıkacak, UBER'e girecek. Fark etmeyecek ki onlar için bir şey. Boşu boşuna devlet alet oluyor. Değişen dünyaya, değişen şartlara ve değişimin rüzgarına muhakkak ayak uydurmalısın. Yoksa o seni alıp götürüyor. Türkiye'de bu değişimden faydalanıyor ve etkileniyor. UBER'i yasaklamak, Avrupa'da şu anda UBER'in varlığını yok saymak demektir. Bu da tamamen yanlıştır' ifadelerini kullandı.



Vergi kaçırma vergiden kaçınma

Ekonomist ve Mali Müşavir Burak Oğuz, artık geleneksel ticaretten ziyade sanal ortam üzerinden her türlü ticaretin yapıldığına değinerek, 'Uluslurarası şirketler ülkeler arası vergisel farklılıklara bağlı olarak iş modelleri geliştiriyorlar. Diğer ülkede iş kuran bir firma üretimini başka bir ülkede deposunu başka bir ülkede, satışını başka bir ülkede internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bu da uluslarası vergi planlaması oluyor. E-ticaretin vergilendirilmesi her zaman çok tartışılan konulardan biri. Vergi kaçırma ve vergi kaçınma dediğimiz olaylarda, kaçırma aleni olarak suç. Ama kaçınma kanunların vermiş olduğu hakları kullanarak en az vergi ödemek. Booking.com vb şirketler uluslararası vergisel avantajları kullanarak yasal yollar ile en az vergi ödeme yöntemini seçerler. Sonuçta booking.com vergi ayağında böyle bir işleme başvurması uluslararısı vergi düzenlemelerinden kaynaklanan bir hakkı. İnsanların tercih etmesinin sebebi, daha ucuz ve kolay erişilebilir olması. E-ticaretin vergilendirmesinde hangi ülke hangi ülkeden nasıl vergi alacak problemini her zaman yaşamışlardır. Booking.com'da yaşanan durum da dava sürecinde uluslararası vergilendirme problemin sonucu olarak devam etmekte' şeklinde konuştu.