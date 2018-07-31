Borcu olanlar dikkat! O süre uzatıldı

Başvurusu bu gece saat 23:59'da sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre 27 Ağustos 2018'e uzatıldı

Borcu olanlar dikkat! O süre uzatıldı
31 Temmuz 2018 Salı 17:01

Yeniden yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.

Etiketler; #borç #yapılandırma #yapılandırma tarihi
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