Borcu olanlara iyi haber. Borç yapılandırma teklifi Meclis'te

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.



Maliye, Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine borcu bulunan mükellefler, borçlarını yeniden yapılandırmak için 30 Haziran 2017 tarihi sonuna kadar başvuruda bulunabilecek. TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, yapılandırmadan yararlanmak için başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler de yer alıyor. Yapılandırmadan yararlanmak için 30 Haziran 2017 tarihine kadar (bugün dahil) başvuruda bulunulacak.



İLK TAKSİT 31 TEMMUZ'DA

18'E KADAR TAKSİT İMKANI VAR



VERGİ ÖDEMEYENLER

SGK'YA BORÇLAR



HACİZLER...