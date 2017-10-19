Bosna Hersek'ten İzmir’e fuar teklifi

‘Teknoloji koridoru oluşturalım’
Bosna Hersek Ekonomi Odası Başkanı Mirsad Jasarpahic, her yıl Haziran ayında Saraybosna’da gerçekleştirdikleri Energa Fuarı’na İzmirli iş adamları ve şirketleri beklediklerini belirterek, ‘Saraybosna’da enerji ve maden konusunda düzenlediğimiz fuara İzmirli işadamlarını da bekliyoruz. Aynı şekilde İzmir’de düzenlenen Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MİNEX)’e de kalabalık bir heyet ile geldik. Karşılıklı heyetler ile Saraybosna ve İzmir’de düzenlenen fuarları destekleyip kardeşlik köprüsünü daha da geliştirebiliriz. Bu sayede Türkiye ve Bosna Hersek arasında teknoloji koridoru oluşturabiliriz. Biz elimizden geldiğince şirketleri ve iş adamlarını her sektörde desteklemeye çalışıyoruz’ diye konuştu.
‘Energa Fuarı’na gelebiliriz’
Bosna Heyeti’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise şöyle konuştu: Bosna Hersek İzmir Fahri Konsolosumuz Kemal Baysal ile birlikte Bosna’nın gelişimini yakından takip ediyoruz. 2 Mayıs 1996 yılında Bosna Hersek’in Dayton Anlaşması’nı imzalamasının üzerinden çok fazla bir zaman geçmeden İzmir’den işadamlarını alarak Bosna’ya ziyaret gerçekleştirmiştik. O zaman ki Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç bize bir toplu iğneye bile ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Ancak aradan geçen zaman boyunca Bosna Hersek çok yol kat etti. Artık o günler geride kaldı. Haziranda gerçekleştirilecek Energa fuarına ise seçimlerin sonucuna göre orada bulunacağız. Saraybosna-İzmir arası direkt uçuş seferleri daha önce denendi fakat talep görmedi.