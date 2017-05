Bu arabadan dünyada sadece 24 tane var

Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar, dünyada sadece 24 kişinin sahip olduğu, 2.4 milyon pound değerindeki "Vulcan" modelini Folkart Towers showroomunda tanıttı. Otomobil tutkunları tarafından "şaheser" olarak yorumlanan, sadece pist kullanımı için üretilen ve zamanın çok ötesinde teknolojik özellikleriyle büyük ilgi toplayan Aston Martin Vulcan modeli, Mayıs ayı boyunca İzmir'de sergilenecek.



Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar; dünyada sadece 24 kişinin sahip olduğu ve satışa çıktığı bir saat içinde tamamının tükendiği, 2.4 milyon pound değerindeki "Vulcan" modelini,Folkort Towers showroomunda sergiledi. Aston Martin Vulcan modelinin Türkiye'deki fiyatı ise vergilerle 45 milyon TL'ye ulaşıyor. Aston Martin'in sadece pist kullanımı için ürettiği ve 24 adetle sınırlı tuttuğu Vulcan modeli,7 litrelik V12 motora sahip. Vulcan modeli sıra dışı tasarımının yanı sıra, 820 beygirlik motoru ve hafifliği ile otomobil tutkunları tarafından şaheser olarak yorumlanıyor.Aston Martin Kreatif Grup Başkanı Marek Reichman'ın başkanlığındaki tasarım ekibinin imzasını taşıyan bu süper otomobil, keskin hatları ve ince far tasarımıyla tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Vulcan modeli Mayıs ayı boyunca İzmir'de sergilenecek.Lansmanda konuşma yapan Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya: "Aston Martin Vulcan modelini İzmir'de sergilemekten dolayı çok mutluyuz. İzmir kısa süre içinde Aston Martin'in önemli üslerinden biri olmayı başardı. 2015 yılında İzmir'e açtığımız ilk showroomumuz satışları ve hizmet kalitesi ile yurtdışının da ilgisini çekti. İzmir'de önemli bir Aston Martin kitlesi var. Aston Martin'e sahip olmak özel bir deneyim. Gerek teknolojisi gerekse lüks anlayışı ile Aston Martin'in her bir modeli mühendislik harikası. Tabii ki sadece araç satışı değil, satış sonrası hizmetleriniz de oldukça önemli. Yakın zamanda İzmir'de Aston Martin servisimizi açmayı planlıyoruz. 2017'in Aston Martin için dolayısıyla da bizler için altın çağ olacağına inanıyorum. D&D Motorlu Araçlar olarak Aston Martin satışlarında şu an en fazla satışı yapan İngiltere'yi geçmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz. Türkiye adına gurur verici bir tablo. Henüz Türkiye'de satışa çıkmayan Aston Martin modelleri rekor ön sipariş alıyor. Bugünün değil yarının satışını yapıyoruz. Bu başarı herkese nasip olmaz." dedi.Aston Martin Vulcan lansmanı için İzmir'e gelen Aston Martin Orta Doğu-Türkiye-Kuzey Afrika CEO'su Christopher Sheppard yaptığı konuşmada; "Süper otomobilimiz Vulcan'ı İzmir'de sergilemek heyecan verici. Türkiye pazarı en iddialı olduğumuz ve büyük beklentimizin olduğu bir pazar. D&D Motorlu Araçlar ile güçlü bir iş ortaklığımız bulunuyor. Aston Martin markası dünyadaki pazar payını arttırırken Türkiye'deki partnerimizin de bu segmentteki başarısının yüzde 46'ya ulaşmasından çok memnunuz. Bu örnek bir performanstır. Nevzat Kaya ile başarılı iş ilişkimizin yanı sıra iyi bir dostluğumuz var. Türkiye pazarına adım atarken Aston Martin Türkiye'yi layık olduğu noktaya taşıyacak bir distribütör arayışımız vardı. Şimdi görüyorum ki doğru bir karar vermişiz. Türkiye'ye yatırımlarımız devam ediyor ve özellikle bu dönemde hız kazanacak.Türkiye ekonomisi yatırımcıya güven veriyor ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içine gireceğinize inanıyorum. Aston Martin olarak ikinci yüzyıl planımızı DB 11 lansmanıyla duyurduk. Bu planın bir parçası olarak 2020'ye kadar her 9 ayda bir modellerimize bir yenilik getiriyor olacağız." dedi.