Bu devirde evlenmek en az 20 bin TL

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla hazırlıklar ve koşuşturma süreci başladı. Evlenmek ise en az 20 bin TL'den başlıyor.

"Aile birlikteliğinin sağlanması 20 bin lirayı geçiyor"

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 594 bin 493 kişi dünyaevine girdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar aylarında "evet" diyen çiftlerin sayısının Ramazan ayına kadar giderek artması, Ramazan Bayramının ardından da evliliğe mola veren çiftlerin sayısının tekrar artış göstermesi bekleniyor.Düğün sezonunda hazırlıklar için çiftlerin koşuşturması devam ediyor. Beyaz eşyadan mobilyaya, züccaciyeden ev tekstiline kadar pek çok şey ev kurmak isteyen çiftlerin ihtiyaçları arasında bulunuyor.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, salon ve yatak odası takımlarının fiyatı 2 bin 500 liradan başlarken, takımların fiyatları marka ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Bu takımların daha kaliteli olanlarının fiyatı 10 bin lirayı buluyor. Yemek takımı ve oturma odası takımları da bin lira ila 8 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.Bulaşık ve çamaşır makineleri, fırın, buzdolabı fiyatları bin 500 liradan başlarken, fiyatlar ürünlere ve özelliklerine göre 10 bin liraya kadar çıkıyor.Televizyon alınırken ekran boyutu, çözünürlük, wi-fi ve diğer bağlantı özelliklerine bakılıyor. Televizyon fiyatları da bu özelliklere göre 600 lira ila 30 bin liraya arasında değişiklik gösteriyor.Evin tamamı için halı fiyatları 3 bin liradan başlarken, perde fiyatları da metresi 80 liradan satışa sunuluyor.Mutfak robotu, ütü, tost makinesi, su ısıtıcı gibi küçük ev aletleri de alınan ürün ve markaya göre değişirken, elektronik ürünlerin satıldığı bazı mağazalarda "düğün sezonu"na özel kampanyalar da yer alıyor.Beyaz eşya, mobilya, halı ve perde gibi temel eşyaların yanında çay süzgecinden saç kurutma makinesine, avizesinden banyo paspasına kadar alınması gereken pek çok eşya da bulunuyor.Böylelikle hayatlarını birleştirmek isteyen ve ev kurma aşamasında karar sürecinden geçen çiftler, uygun fiyatlardaki ürünleri tercih ettiklerinde 15 bin liradan, lüks ürünleri seçtiklerinde 30 bin liradan evlerini hazır hale getirebiliyor.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin önemini vurgulayarak, ekonominin canlanması için ÖTV indiriminin süresinin uzatılması ve çiftlerin bundan faydalanması gerektiğini söyledi.Düğün sezonunda altından kozmetiğe, beyaz eşyadan züccaciyeye aşağı yukarı bütün sektörlerin hareketlendiğini ifade eden Palandöken, "Düğün sezonunda yüz binlerce kişi evleniyor. Aile birlikteliğinin sağlanması dar gelirli aile bütçesinde bile 20 bin lirayı geçiyor. Kız istemesi, sözü, nişanı, düğünü, ev hazırlığını düşünürseniz birçok sektör bunlardan etkileniyor." diye konuştu.