Bu fiyatlar bağ söktürür

Bakan Fakıbaba, geçtiğimiz haftalarda TMO'nun kuru üzümü 4 liradan alacağını açıklamıştı. Üreticinin tepki gösterdiği Bakan'ın açıklamasını sektörün paydaşlarıyla konuştuk. İTB Meclis Üyesi ve üretici Tayfur Gürcan, 'Bu fiyatlar küçük üreticiyi kurtarmaz. Bu durumda küçük çiftçiler elenecek. Yoksa bu fiyatlara üzümde kalite de düşer, üretici de kalmaz' dedi

Ali Budak-

Hayali beklenti yaratıldı

Kuru üzüm fiyatlandırması yapan Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamasını ve şu anki mevcut fiyatları değerlendiren İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Üyesi Mehmet Esmer, 'Rakamlar,

Ticaret yapanlar için rakamlar ideal

Üzümün ticaretini yapan kesimin ise fiyatlardan son derece memnun olduklarına dikkat çeken Esmer, şöyle devam etti: Üretici ve ihracatçının ortasında bizlerin olduğu ticaret kısmı var. Ticaret kısmı için bu fiyatların ideal seviyelerde olduğunu düşünüyorum. 3,80 - 4,20 lira seviyeleri doğru rakamlardır. Tabii bu doğru rakam algısı her kesime göre değişir. İhracatçıya göre rakam yüksek ama üreticiye göre düşük gibi.

Üretim artışı fiyatları düşürdü

Üzüm fiyatlarının bu kadar düşmesinin nedeni olarak dağ, bayır, çayır demeden damlama sistemleriyle üzüm bağlarının artması olarak gösteren İTB Meclis Üyesi ve üretici Tayfur Gürcan ise şunları söyledi: Eskiden düz ve sulama alanlarında üzüm üretimi yapılırken artık dağların tepelerinde bile üzüm bağları yapıldı. Biz üzümde bir çıkış arıyoruz. Üzümü bu hale biz getirdik. Geçen gün arkadaşlarla üretim bölgelerini gezdik. Bütün dağlar tepeler bağ oldu. Bu damlama sistemleri çıktı tarım çok farklılaştı. Eskiden bağ düz alanlarda ve sulama alanlarda yapılırdı şimdi artık dağın eteklerinde dahi damlama sistemleriyle bağcılık yapılıyor. Son 10 yılda bağ çok genişledi. Dolayısıyla Türkiye'de üretim arttı ve ürettim artınca da fiyatlar düştü. Ben de üreticiyim, üretici olarak bu 3 - 3,5 liralık fiyatlar bizi tatmin etmiyor ama yapacak bir şey de yok.

'Bu fiyatlara üzüm üreticisi kalmaz'

'Üzümde üretim planlaması yapılmadığı için sorun çok büyüdü' diyen Gürcan, 'Zamanında plan yapılmadı şimdi ise geçici çözümlerle halletmeye çalışılıyor. Ancak bu iş de böyle olmuyor. Küçük çiftçiyi üzüm fiyatı kaç para olursa olsun kurtarmaz. En az 100 dönüm bağı olan üreticiyi bu fiyatlar kurtarıyor. Bu durumda küçük çiftçiler elenecek, yapacak bir şey yok. Yeni süreçte de küçük çiftçiyi kurtaracağım diyerek büyük çiftçiler heba ediliyor. Bakanlığın bir planlaması olmak zorunda. Yoksa bu fiyatlara üzümde kalite de düşer, üretici de kalmaz' dedi. N Ali Budak

TMO, piyasaya girerek, çiftçinin kazanmasını istiyor

Kuru üzüm fiyatlarının yükselmesini beklediklerini ve beklenilen açıklamayı da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan aldıklarını söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 'Çiftçilerin kuru üzüm fiyatlarının düşük olduğu yönündeki açıklamaları doğru. Zira, fiyatlar istediğimiz seviyede değil. Bakanımız, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 9 numara kuru üzümü 4 liradan alacağını ve çiftçiye ödemeyi de 15 gün içinde gerçekleştireceklerini açıkladı. TMO, piyasaya girerek, çiftçinin kazanmasını istiyor. TMO bu sayede piyasaya girmiş olacak. Bakanlığın kuru üzümdeki bu stratejisini de destekliyoruz. Piyasada 3 - 3,5 lira arası olan fiyatların 4 liraya çıkarılması da sektörü hareketlendirecek' diye konuştu. Kuru üzüm fiyatlarını düşük olması nedeniyle eleştiren çiftçilere, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz haftalarda TMO 'nun 9 numara kuru üzümü 4 liradan alacağını ve bu sayede piyasanın hareketleneceğini düşündüklerini söylemişti. Ancak süreç beklenilen yönde ilerlemedi. Bakan'ın açıklamasını sektörün bütün paydaşlarıyla konuştuk. Sektörde üretim, ticaret ve ihracat yapan kesimlerin hepsi fiyatlardan memnun değil. Üreticiler, 4 lira belirlenen fiyatlardan oldukça mutsuz iken işin ticareti ve ihracatını yapan kesim fiyatlardan memnun olduğunu belirtti.Kuru üzüm fiyatlandırması yapan Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamasını ve şu anki mevcut fiyatları değerlendiren İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Üyesi Mehmet Esmer, 'Rakamlar, üzüm ün tarladaki üreticisini, üzümün ihracatını yapan ihracatçıları ve üzümün ticaretini yapan kesimini farklı şekilde etkiliyor. Bu işin ticaretini ve ihracatını yapanlar şu anki fiyattan memnun ancak üzüm üreticileri bu fiyattan haklı olarak memnun değil. Çünkü beklentiyi çok yükseltmişlerdi. Kısacası, hayali bir beklenti kurdular. Bir de en büyük dezavantaj 4,15 - 4,20 lira olan eski üzümün yüksek bir fiyattan kapanmasıydı. Üretici de yeni mahsul otomatik olarak 4,30 - 5,00 lira talebinde bulundu. Bunu isteyen üreticiler son derece haklılar. Buna hiç kimsenin itirazı da olamaz' ifadelerini kullandı.Üzümün ticaretini yapan kesimin ise fiyatlardan son derece memnun olduklarına dikkat çeken Esmer, şöyle devam etti: Üretici ve ihracatçının ortasında bizlerin olduğu ticaret kısmı var. Ticaret kısmı için bu fiyatların ideal seviyelerde olduğunu düşünüyorum. 3,80 - 4,20 lira seviyeleri doğru rakamlardır. Tabii bu doğru rakam algısı her kesime göre değişir. İhracatçıya göre rakam yüksek ama üreticiye göre düşük gibi.Üzüm fiyatlarının bu kadar düşmesinin nedeni olarak dağ, bayır, çayır demeden damlama sistemleriyle üzüm bağlarının artması olarak gösteren İTB Meclis Üyesi ve üretici Tayfur Gürcan ise şunları söyledi: Eskiden düz ve sulama alanlarında üzüm üretimi yapılırken artık dağların tepelerinde bile üzüm bağları yapıldı. Biz üzümde bir çıkış arıyoruz. Üzümü bu hale biz getirdik. Geçen gün arkadaşlarla üretim bölgelerini gezdik. Bütün dağlar tepeler bağ oldu. Bu damlama sistemleri çıktı tarım çok farklılaştı. Eskiden bağ düz alanlarda ve sulama alanlarda yapılırdı şimdi artık dağın eteklerinde dahi damlama sistemleriyle bağcılık yapılıyor. Son 10 yılda bağ çok genişledi. Dolayısıyla Türkiye'de üretim arttı ve ürettim artınca da fiyatlar düştü. Ben de üreticiyim, üretici olarak bu 3 - 3,5 liralık fiyatlar bizi tatmin etmiyor ama yapacak bir şey de yok.'Üzümde üretim planlaması yapılmadığı için sorun çok büyüdü' diyen Gürcan, 'Zamanında plan yapılmadı şimdi ise geçici çözümlerle halletmeye çalışılıyor. Ancak bu iş de böyle olmuyor. Küçük çiftçiyi üzüm fiyatı kaç para olursa olsun kurtarmaz. En az 100 dönüm bağı olan üreticiyi bu fiyatlar kurtarıyor. Bu durumda küçük çiftçiler elenecek, yapacak bir şey yok. Yeni süreçte de küçük çiftçiyi kurtaracağım diyerek büyük çiftçiler heba ediliyor. Bakanlığın bir planlaması olmak zorunda. Yoksa bu fiyatlara üzümde kalite de düşer, üretici de kalmaz' dedi. N Ali BudakKuru üzüm fiyatlarının yükselmesini beklediklerini ve beklenilen açıklamayı da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan aldıklarını söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 'Çiftçilerin kuru üzüm fiyatlarının düşük olduğu yönündeki açıklamaları doğru. Zira, fiyatlar istediğimiz seviyede değil. Bakanımız, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 9 numara kuru üzümü 4 liradan alacağını ve çiftçiye ödemeyi de 15 gün içinde gerçekleştireceklerini açıkladı. TMO, piyasaya girerek, çiftçinin kazanmasını istiyor. TMO bu sayede piyasaya girmiş olacak. Bakanlığın kuru üzümdeki bu stratejisini de destekliyoruz. Piyasada 3 - 3,5 lira arası olan fiyatların 4 liraya çıkarılması da sektörü hareketlendirecek' diye konuştu.