Bu meslekler kaybolmayacak

Gençlerin ilgi göstermediği, mesleği yaşatmaya devam edecek çırak bulunamadığı için 'kaybolmaya yüz tutmuş' meslekler arasında gösterilen geleneksel zanaatlar, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) başlattığı projeyle yeniden hayat buluyor.

Saruhanlı'da İŞKUR ile İlçe Halk Eğitim Merkezinin iş birliği ile başlatılan projede, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden eski günlerine dönmesi için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında halk eğitim merkezindeki bir aylık eğitime katılan çıraklar, bakırcılık, iğne oyası, çeyiz ürünleri, yöresel kadın giysileri, kilimcilik alanında ustalardan eğitim alıyor. Eğitimlerin ardından mesleğin son ustalarının yanında çalışmaya başlayan çıraklar, 35 lira yevmiye alıyor. Hem mesleği öğrenen hem de para kazanan çıraklar, kaybolmaya yüz tutan mesleklerin yeni temsilcileri oluyor.

Yoğun başvuru

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını, çeşitli teşvikler ve eğitim programları düzenlediklerini söyledi. Söz konusu zanaatları yeniden canlandırmak için 100 günlük eylem planı ortaya koyduklarını aktaran Uzunkaya, "Biz 100 günlük eylem planımızda 2 bin katılımcı hedeflemiştik. Şimdi bu hedefin 1,5 katı bir talep geldi. Böylece 3 bin 500 kişilik bir sayıya ulaştık. Bu halkımızın bu mesleklere ne kadar değer verdiğinin kanıtı" dedi.

Teşvikler devam edecek

Her ilin kendine özgü mesleği ve el sanatı olduğuna işaret eden Uzunkaya, il milli eğitim müdürlüklerinin, halk eğitim merkezlerinin, esnaf ve sanatkarların İŞKUR ile yapacağı iş birliği ile bu mesleklerin kaybolmayacağını aksine eski popülerliğine erişeceğine inandığını ifade etti. Uzunkaya, şunları kaydetti: "Atalardan kalma meslekleri eski popülerliğine getirmek için çabalıyoruz. Bu meslekler için Türkiye'nin her ilinde anlaşılması, tanıtılması ve yaşatılmasına yönelik önderlik çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu milletin hiçbir değerinin ve gayretinin ıskalanmaması gerektiğini ve bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda teşviklerimiz devam edecek."