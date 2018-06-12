"Bu son af, kaçak yapıya hapis cezası geliyor"

İzmir’de yaklaşık 1 milyon 250 bin yapıyı ve kaçak yapı sahibini yakından ilgilendiren ‘İmar Barışı’nın artık son olduğunu ve bir daha tekrarlanmayacağını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ‘Bu son af olacak. Bundan sonra kaçak yapı inşa edene hapis cezası geliyor’ dedi

Ali Budak- Türkiye ile birlikte İzmir’de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği imar barışı düzenlemesinin detayları Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda bir kez daha kamuoyuna duyuruldu. İzmirli sanayicilerin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, afla ilgili oldukça önemli bilgiler verdi.

Yorgancılar’dan ‘cezalandırma’ çıkışı

18 Mayıs tarihinde yayınlanan imar barışı düzenlemesi hakkında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, affın kapsamı, uygulama esasları ve koşulları hakkında hem vatandaşlarının hem de sanayicilerin kafalarında soru işaretleri bulunduğunu belirtti. ‘Neden böyle bir af çıktı?’ sorusunu soran Yorgancılar, affın adaletsizlik yarattığını savunarak şöyle konuştu: Düzenli yapı inşa eden, kaçak yapı inşa etmeyen bu düzenleme ile tekrar cezalandırılmış oluyor. Bu düzenleme ile bedelini ödeyerek yapı kayıt ruhsatı alınabiliyor. Planlı kentleşmede önemli olan şehirlerin uzun vadeli yani 50 yıla kadar planlanmasıdır. Aksi halde bu af böyle dönem dönem çıkmak zorundadır. Bu şekilde yapılaşmalar olmasaydı affa da gerek kalmayacaktı. Önemli olan günü kurtarmak değil, şehirlerin bizden sonra gelecek nesillerin uygun koşullarda yaşayacak şekilde planlanmasıdır. Buna dikkat edilmediği takdirde yine aynı şeyleri konuşuruz.

‘Bu imar affı milat olacak’



Gerçekleştirilen toplantıda imar barışıyla ilgili sanayicilere bilgilendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, 1950’den sonra başlayan köyden kente göç olgusuyla çarpık kentleşme ve imar affı kavramlarının da birlikte anılmaya başladığını söyleyerek, ‘Ciddi manada bunalımlı bir süreç yaşadık. Çarpık kentleşme ve şehirlerin sağlıksız büyümesi bilindiği kadar basit bir sorun değil. 1950’li yıllardan bu yana kırsaldan kente göçün başlamasıyla kentlerimiz de sağlıksız büyümeyle karşı karşıya kaldı. İzmir diğer illere göre daha fazla göç aldı. Önümüze bakmadan yaptığımız kısa vadeli planlar ise ciddi manada sorunları da beraberinde getirdi. Bu uygulamanın artık milat olması gerekiyor. Önemli olan geçici olacak kısa vadeli planlar yapmak değildir. Asrın projesi olan kentsel dönüşümü hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz zamanında uzun vadeli planlarımızı yapmış olsak bugün bu affa da gerek kalmayacaktı. Umarız bundan sonra gelecek nesillere yaşanacak, sürdürülebilir kentler yaratırız.

Bu son af, artık hapis cezası olacak



Türkiye’de kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken 26 milyon sağlıksız yapı stoku olduğuna vurgu yapan Varan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunların içinden 13 milyon yapı bu af kapsamında. İzmir’in yapı stoku 2 milyon 600 bin. 1 milyon 250 milyon civarında bir yapının müracaatını bekliyoruz. Kanunla çözemezsek bile yönetmelikle vatandaşın sıkıntılarını gidereceğiz. İmar barışı sayesinde vatandaşın mülkü artık kendisine ait olacak. İmar barışı dediğimiz bu barışı umarız iyi şekilde kullanırız. 4 aylık bir müracaat süresi olacak. Vatandaşlarımız için iyi bir altyapı hazırladık. Umarız bu da artık son af olacaktır. Bundan sonra kesinlikle hapis cezası geliyor. Sayın bakanımızla da konuştuğumuzda bunu özellikle vurguladı. Bütün herkesin bu aftan yararlanması gerekiyor. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak.

Varan, sanayicilere imar barışı yasasıyla ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunurken, sunumun ardından soru-cevap kısmına geçildi.