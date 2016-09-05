05 Eylül 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bu yıl kurban satıcısı hayal kırıklığına uğrayabilir

    İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman, bu yılki kurban satışlarının kötü gitmesinin beklendiğini söyledi. Arman Kurban Bayramı'nda hayvanlarını daha yüksek fiyata satıp kar etmeyi düşünen üreticilerin hayal kırıklığına uğrayacağını belirterek kötü geçen bir Kurban Bayramı'ndan sonrası üreticinin ciddi zarar edeceğini söyledi

    05 Eylül 2016 Pazartesi 09:19
    Bu yıl kurban satıcısı hayal kırıklığına uğrayabilir
    İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman bu yıl kurban satışlarını kötü yönde etkileyecek birçok etken olduğunu, bu yüzden üreticinin Kurban Bayramı satışlarından umduğunu bulamama durumuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

    Üreticinin Kurban Bayramı'nda malını kurbanlık olarak yüksek fiyattan satıp kar etme şansı olduğunu belirten Arman bu nedenle piyasaya mal arzının azaldığını belirtti. Arman, 'Arz azaldığı için piyasalar hareketlendi. Bugün 26.5 liraya dana bıçak kesiliyor ama satıcı 'Ben bunu 30 liranın üzerinde satacağım' diyor ve ürünü piyasaya vermiyor. Kurban kötü giderse Kurban'dan sonra çok büyük zarar edecekler. Ellerinden hayvanları çıkarmak istediklerinde ise pazar bulamayacak ya da  zararına verecekler' dedi.

    Kurban'ın kötü geçme ihtimali var

    Kurban Bayramı'nın bu yıl üretici açısından iyi geçmeyeceğini dile getiren Arman, 'Ben Kurban Bayramı'nın çok iyi geçeceğini düşünmüyorum. Bununla ilgili birçok etken var. İlkin tatil çok uzun. İnsanlar bunu değerlendirmek isteyebilir. 9 günlük bir tatil iyi bir harcama gerektirecektir. İkinci olarak kurumsal kesiciler çok fazlaydı, son yaşanan gelişmelerle onların devreden çıkma ihtimali var. Üçüncü olarak kamuda birçok kişi işinden oldu, açığa alındı. İşinden olanlar, aileleri ve akrabaları ile koca bir nüfus eder. Bunların hepsi bu yıl kurban satışlarını etkileyecektir. Tabii ki bunların hepsi bir ihtimal ama güçlü bir ihtimal' diye konuştu.

    Dolaplar dolu alan yok

    Bayram sonrası canlı hayvan kesiminin piyasada talep olmaması nedeniyle azaldığını dile getiren Arman, 'Kurban Bayramı'ndan sonra birçok kişi tabiri caizse buzdolabının ağzını tıka basa et dolduruyor. Vatandaşlar en az 3 ay bu etlerle idare ediyor. Bu da piyasada et talebini çok düşürüyor. Bu süreç içerisinde fiyatlarda hareketlilik olmaz, çünkü piyasadan et çekimi azalıyor' dedi.

    Anahtar Kelimeler: Kurban, Kurban Bayramı, Kurban Fiyatları

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Belki bir gün gelir
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Çin'le 3 anlaşma imzalandı
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Körfez'den Ahmet Karaçam'a
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz