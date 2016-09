Kurban'ın kötü geçme ihtimali var

Dolaplar dolu alan yok

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman bu yıl kurban satışlarını kötü yönde etkileyecek birçok etken olduğunu, bu yüzden üreticinin Kurban Bayramı satışlarından umduğunu bulamama durumuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.Üreticinin Kurban Bayramı'nda malını kurbanlık olarak yüksek fiyattan satıp kar etme şansı olduğunu belirten Arman bu nedenle piyasaya mal arzının azaldığını belirtti. Arman, 'Arz azaldığı için piyasalar hareketlendi. Bugün 26.5 liraya dana bıçak kesiliyor ama satıcı 'Ben bunu 30 liranın üzerinde satacağım' diyor ve ürünü piyasaya vermiyor. Kurban kötü giderse Kurban'dan sonra çok büyük zarar edecekler. Ellerinden hayvanları çıkarmak istediklerinde ise pazar bulamayacak ya da zararına verecekler' dedi.Kurban Bayramı'nın bu yıl üretici açısından iyi geçmeyeceğini dile getiren Arman, 'Ben Kurban Bayramı'nın çok iyi geçeceğini düşünmüyorum. Bununla ilgili birçok etken var. İlkin tatil çok uzun. İnsanlar bunu değerlendirmek isteyebilir. 9 günlük bir tatil iyi bir harcama gerektirecektir. İkinci olarak kurumsal kesiciler çok fazlaydı, son yaşanan gelişmelerle onların devreden çıkma ihtimali var. Üçüncü olarak kamuda birçok kişi işinden oldu, açığa alındı. İşinden olanlar, aileleri ve akrabaları ile koca bir nüfus eder. Bunların hepsi bu yıl kurban satışlarını etkileyecektir. Tabii ki bunların hepsi bir ihtimal ama güçlü bir ihtimal' diye konuştu.Bayram sonrası canlı hayvan kesiminin piyasada talep olmaması nedeniyle azaldığını dile getiren Arman, 'Kurban Bayramı'ndan sonra birçok kişi tabiri caizse buzdolabının ağzını tıka basa et dolduruyor. Vatandaşlar en az 3 ay bu etlerle idare ediyor. Bu da piyasada et talebini çok düşürüyor. Bu süreç içerisinde fiyatlarda hareketlilik olmaz, çünkü piyasadan et çekimi azalıyor' dedi.