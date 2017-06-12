Büyüme rakamları açıklandı. Beklentiyi aştı

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Beklenti yüzde 4 civarındaydı

Büyüme verisinin açıklanması beklenen saat 10:00’da TÜİK’in internet sitesine ulaşılmakta güçlük çekildi.



Gayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5 arttı. Foreks anketinde beklenti yüzde 3,8 artış olacağı yönündeydi.



Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %14,3 artarak 641 milyar 584 milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü toplam katma değeri %3,2, sanayi sektörü %5,3, inşaat sektörü %3,7 arttı.



Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %5,2 arttı.Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,4 arttı.



TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 5.1 ARTTI



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 11.6 ARTTI

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %9,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %2,2 arttı.Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %10,6, ithalatı ise %0,8 arttı.İşgücü ödemeleri, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %20,2 arttı.İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı%39,7 oldu. İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde %41 iken bu oran 2017 yılının birinci çeyreğinde %39,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %39,5’ten %41,3’e yükseldi.