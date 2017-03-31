Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ne kadar büyüdü?

Türkiye ekonomisinin 2016 performansı belli oldu. Türkiye ekonomisi 2016'nın son çeyreğinde yüzde 3.5, 2016 yılında ise beklentinin üzerinde yüzde 2.9 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ), 2016 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2016'nın son çeyreğinde yüzde 3.5, 2016 yılında ise beklentinin üzerinde yüzde 2.9 büyüdü.

KİŞİ BAŞINA GSYH 2016 YILINDA 32 BİN 676 TL OLDU



GSYH 2016 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %3,5 ARTTI



HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2016 YILINDA %2,3 ARTTI



GSYH 2016 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE HANEHALKLARININ NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI %5,7 ARTTI



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2016 YILINDA % 22,8 ARTTI



İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI 2016 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %33,3 OLDU

GSYH 2016 yılında %2,9, 4. çeyrekte %3,5 arttı. Foreks anketine göre beklentiler sırasıyla %2,20 ve %2,10 seviyesindeydi.TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2016 3.Çeyrekte GSYH -%1,8'den -%1,3'e, 2016 2.Çeyrekte ise GSYH %4,5'ten %5,3'e revize edildi.Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre %2,9 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre %10,8 artarak 2 trilyon 590 milyar 517 milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2016 yılında tarım sektörünün toplam katma değeri, zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,1 azaldı, sanayi sektörünün toplam katma değeri %4,5 arttı, inşaat sektörünün toplam katma değeri %7,2 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri %0,8 azaldı.2016 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 32 676 TL, ABD doları cinsinden 10 807 Dolar olarak hesaplandı.Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,5 arttı.Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 734 milyar 393 milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde tarım sektörünün toplam katma değeri, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,3 arttı, sanayi sektörünün toplam katma değeri %5 arttı, inşaat sektörünün toplam katma değeri %3,7 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri %1,8 arttı.Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %3,8 arttı.Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2016 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre %2,3 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %59,5 oldu.2016 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %14,7 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı %29,8 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %7,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %3 artış gösterdi.Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirleme hacim endeksi olarak %5,7 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,8 arttı ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu %2 arttı.Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %2 azalırken, ithalatı da %3,9 arttı. 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %2 azalırken, ithalat %3,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %2,3 arttı, ithalatı ise %3,3 arttı.İşgücü ödemeleri 2016 yılında %22,8 artarken, net işletme artığı/karma gelir %2,6 arttı. İşgücü ödemeleri 2016 yılı dördüncü çeyreğinde %19,7 arttı.İşgücü ödemeler 2016 dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir %7,7 arttı.İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde %31,2 iken bu oran 2016 yılının dördüncü çeyreğinde %33,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %53,4'den %51,2'ye düştü.