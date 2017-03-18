Çalışanlar dikkat! 3. bir tazminat hakkınız var!

30'dan az personel istihdam eden işyerlerinden çıkartılan çalışanlar için 3. bir tazminat var. Bu tazminat üçle çarpılıyor. Yani 3 bin TL maaşla 4 yıl çalışana fazladan 17 bin lira ödeniyor.

30'dan az personel istihdam eden işyerlerinden çıkartılan çalışan lar için 3. bir tazminat var. Bu tazminat üçle çarpılıyor. Yani 3 bin TL maaşla 4 yıl çalışana fazladan 17 bin lira ödeniyor.

Çalışanların işten ayrılırken 3 kat daha fazla tazminat alması mümkün. Birçok çalışanın haberdar olmadığı bu tazminatın nedeni 'kötü niyet'li işverenler. Sabah yazarı Faruk Erdem, çalışanların habersiz olduğu uygulamayı yazdı.



İşte yazıdan o bölüm:

FAZLADAN 17 BİN TL

30'dan az personel istihdam eden iş yerlerinden çıkartılan çalışanlar için üçüncü bir tazminat var. Üstelik bu tazminat üç ile çarpılıyor. Yani 3 bin lira maaşla 4 yıl çalışana fazladan 17 bin lira ödeniyor.

8 BRÜT MAAŞA KADAR TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ

Çalışma hayatında işvereni de çalışanı da koruyan kurallar ve güvenceler var. Çalışanın işten ayrıldıktan sonra mağdur olmaması için üç ayrı tazminat sistemi konulmuş durumda:



1- İhbar tazminatı,

2- Kıdem tazminatı,

3- Geri dönüş tazminatı (veya kötü niyet tazminatı).



Kıdem tazminatı kişinin çalıştığı yıl ile brüt maaşının çarpılması ile hesaplanıyor. İhbar tazminatı ise çalışılan yıla göre belirleniyor ve 2 haftadan 8 haftaya kadar çıkıyor.



Geri dönüş tazminatında ise 30 kişiden fazla işyerinde çalışanlar, 1 ay içinde dava açtıklarında 8 brüt maaşa kadar tazminat alabiliyor.

'KÖTÜ NİYET' TAZMİNATIYLA ALACAĞINIZ PARA 3'E KATLANIYOR

30 kişiden az personeli olan ve Türkiye'deki çoğunluk şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyorlar ancak 'kötü niyet tazminatı' ile alacakları parayı 3'e katlayabiliyorlar.

ÇALIŞANLAR HABERSİZ

Kötü niyet tazminatı fesih hakkını kullanırken işverenin yaptığı hatalarla ortaya çıkıyor. Birçok çalışan bundan habersiz olduğu için de bu tazminatı kaçırıyor. Oysa dediğimiz gibi ihbar tazminatının üç katı ödeniyor ve ciddi bir tutar oluşturuyor. Burada çalışanın işten çıkartılırken haksızlığa uğraması söz konusu. Örneğin bir

VERGİ KAÇIRIYORSA...

Bir işveren işçinin gerçek maaşını bordroya yansıtmıyor ve prim vergi kaçırıyorsa çalışan da bunu Çalışma Bakanlığı'nın ALO 170 hattına bildirmişse bu sebeple çıkartıldığında kötü niyet tazminatı devreye giriyor. Çalışanların işten ayrılırken 3 kat daha fazla tazminat alması mümkün. Birçok çalışanın haberdar olmadığı bu tazminatın nedeni 'kötü niyet'li işverenler. Sabah yazarı Faruk Erdem, çalışanların habersiz olduğu uygulamayı yazdı.İşte yazıdan o bölüm:30'dan az personel istihdam eden iş yerlerinden çıkartılan çalışanlar için üçüncü bir tazminat var. Üstelik bu tazminat üç ile çarpılıyor. Yani 3 bin lira maaşla 4 yıl çalışana fazladan 17 bin lira ödeniyor.Çalışma hayatında işvereni de çalışanı da koruyan kurallar ve güvenceler var. Çalışanın işten ayrıldıktan sonra mağdur olmaması için üç ayrı tazminat sistemi konulmuş durumda:1- İhbar tazminatı,2- Kıdem tazminatı,3- Geri dönüş tazminatı (veya kötü niyet tazminatı).Kıdem tazminatı kişinin çalıştığı yıl ile brüt maaşının çarpılması ile hesaplanıyor. İhbar tazminatı ise çalışılan yıla göre belirleniyor ve 2 haftadan 8 haftaya kadar çıkıyor.Geri dönüş tazminatında ise 30 kişiden fazla işyerinde çalışanlar, 1 ay içinde dava açtıklarında 8 brüt maaşa kadar tazminat alabiliyor.30 kişiden az personeli olan ve Türkiye'deki çoğunluk şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyorlar ancak 'kötü niyet tazminatı' ile alacakları parayı 3'e katlayabiliyorlar.Kötü niyet tazminatı fesih hakkını kullanırken işverenin yaptığı hatalarla ortaya çıkıyor. Birçok çalışan bundan habersiz olduğu için de bu tazminatı kaçırıyor. Oysa dediğimiz gibi ihbar tazminatının üç katı ödeniyor ve ciddi bir tutar oluşturuyor. Burada çalışanın işten çıkartılırken haksızlığa uğraması söz konusu. Örneğin bir işçi sadece evlendiği için ya da hamile kaldığı için işten atılmışsa devreye kötü niyet tazminatı giriyor. Yine ırk, cinsiyet ayrımı, sendika üyeliği, hakkını arama gibi konularda da kötü niyet tazminatına hükmediliyor.Bir işveren işçinin gerçek maaşını bordroya yansıtmıyor ve prim vergi kaçırıyorsa çalışan da bunu Çalışma Bakanlığı'nın ALO 170 hattına bildirmişse bu sebeple çıkartıldığında kötü niyet tazminatı devreye giriyor.