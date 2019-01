Can Yavaş: Ekonomik sıkıntıların panzehiri üretim

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş, 'Ekonomik sıkıntıların panzehiri her şartta üretim, üyelerimizle birlikte üretimi arttırmak için her yolu araştırıyoruz, yeni ufuklar açıyoruz' diye konuştu.

Burcu Şahin - TÜGİAD Ege Şubesi, üye iş geliştirme ziyaretleri kapsamında Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (ESBİAD) ziyaret etti. İki derneğin üyeleri yemekte buluşurken, TÜGİAD Ege Şubesi üyeleri ziyaret kapsamında kendilerine yapılan sunumu dinledikten sonra ESBAŞ'ı da gezerek bölgede faaliyet gösteren firmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. TÜGİAD Ege Şubesi'nin her ay bir üyenin iş yerini ziyaret ederek üyeler arası iş ilişkilerini güçlendirme hedefiyle düzenledikleri üye iş geliştirme ziyaretlerinde bu ay ESBİAD ile buluşuldu. TÜGİAD Ege Şubesi üyesi olan Bilgen Salih Narlı'nın aynı zamanda başkanlığını yürüttüğü ESBİAD'a bir ziyaret gerçekleştiren TÜGİAD Ege Şubesi üyeleri, hem ESBİAD faaliyetleri hem de ESBAŞ hakkında bilgi aldı. Faydalı ziyaret TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş, üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek aynı zaman da iş ilişkileri kurulmasını sağlamak adına yaptıkları ziyaretler kapsamında ESBİAD'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Aynı zamanda bizim de üyemiz olan ESBİAD Başkanı Bilgen Salih Narlı sayesinde iki dernek üyeleri bir araya geldi. Bu vesile ile Ege Serbest Bölgesi'ni gezme ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi de aldık. Bu anlamda üyelerimiz için de faydalı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum" dedi. Ülkenin içinden geçmekte olduğu zorlu ekonomik durum sebebiyle yeni iş ilişkilerinin kurulmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Yavaş, "Ekonomik sıkıntıların panzehiri her şartta üretimdir. Bunun için de yeni iş imkanları hem üyeler için hem de ülke ekonomisi için faydalı. Bu kapsamda ESBİAD ve üyeleri ile TÜGİAD Ege Şubesi'ni buluşturmak, şu dönemde ekstra önem taşıyor. Ev sahipliği için ESBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgen Salih Narlı'ya, yönetim kuruluna ve üyelerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ESBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgen Salih Narlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üyesi bulunduğum TÜGİAD Ege Şubesi'ni ESBAŞ'da ağırlamaktan mutluyum. İki dernek üyelerinin kaynaşması, yeni iş imkanları yaratması en büyük kazancımız olacak" dedi.