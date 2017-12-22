CarrefourSA İzmir'e yeni market açtı

CarrefourSA'nın 7,5 milyon liralık yatırımla İzmir'in Balçova ilçesinde yaptığı yeni hipermarketinin açılışı gerçekleşti. Hipermarkette duyma güçlüğü çekenler için indüksiyon döngü (İD) sistemiyle kasalarda engeller kalkarken alışveriş sırasında kişisel asistan ve akülü araba hizmeti de sağlanıyor

Türkiye organize perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, İzmir’de toplam 7,5 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Balçova Hipermarketi’ni tüketicileriyle buluşturdu. Asma Çatı Alışveriş Merkezi’nde hizmete açılan CarrefourSA Hipermarketi’nin açılışına CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı. Açılışa vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, büyük indirimlerin olduğu teknoloji ve şarküteri reyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.





'YATIRIMLAR SÜRECEK'



CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, yılın başından itibaren market formatlarını tüketicilerin ihtiyaçlarını gözeterek yenilediklerini belirterek "Ferah bir alışveriş ortamında taze ve bol ürüne erişebilmeleri için yatırımlara imza atıyoruz. Balçova, İzmir için nüfus yoğunluğunun ve aktif yaşamın olduğu bir ilçe. Böylesi bir lokasyonda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Teknolojiyi kullanarak alışverişi kolay ve keyifli hale getirmemizin yanı sıra adeta bir yaşam alanı olarak konumlandırdığımız Balçova CarrefourSA Hiper, İzmirlilere birçok yeniliği beraberinde getiriyor. İzmirli tüketicilerimiz, sahip olduğu teknoloji ve ferah alanlar sayesinde rahat bir alışveriş ortamına kavuşuyor. Artık İzmirliler, günümüzde sıkça kullanılan dronelar ya da elektrikli scooterlara hipermarketimizde ulaşabilecek, hızlı kasalar sayesinde beklemeden alışverişlerini tamamlayabilecekler. Ayrıca kısıtlı zamanlarından dolayı satın aldıkları ürünler diledikleri zaman adreslerine teslim edilecek. İzmir’deki varlığımızı, yeni yatırımlarla artırarak sürdüreceğiz" dedi.





BALIK REYONUNDA AKVARYUM VAR



CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı ise İzmirlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zaman dilimini keyifli bir alışverişe dönüştürmek için yenilikler sunduklarını ifade etti. Arpacı, "Uzmanlık alanımız taze gıda konusunda yerli tohumlar kullanılarak yetiştirilen sebze meyveler ile coğrafi işaret onayı almış ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyor, içinde bir de akvaryumun yer aldığı balık reyonumuzda sezonunda 80 -85 çeşit balık sunuyor, taze ve bol çeşit ile hizmet veriyoruz. Balık konusunda yalnızca ürün satışı gerçekleştirmiyor, müşterilerimizin isteğine göre balıklarımızı pişiriyor ayrıca paket hizmeti sunuyoruz. Şarküteri reyonumuzda farklı lezzet arayan damaklara hitap ediyoruz. Yerli üreticilerimizin desteğiyle hazırlanan, etin ustalarıyla çiftlikten sofralara ulaşan kaliteli et çeşitlerimiz ile kasap reyonumuzda müşterilerimizin isteğine göre etlerimizi hazırlıyoruz. Unlu mamuller reyonumuzda yerinde üretim sistemi ile taze ve günlük üretilen bagetten, ekşi hamura kadar farklı ekmek türleri ve taze pasta çeşitlerimizi tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Asya'dan Avrupa’ya, Amerika'dan İtalya ve Fransa’ya kadar dünya mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerini reyonlarımıza getiriyor, aynı zamanda İzmir’e özgü lezzetleri de ön planda tutuyoruz" diye konuştu.



Tüm reyonlarında yeniliklere imza attıklarını dile getiren Arpacı, "Tekstil reyonumuzda büyük markalara yer veriyoruz, çocuklar için cıvıl cıvıl bir oyuncak reyonu, kadınlar için de kozmetik reyonlarımız var. Ev tekstilin züccaciyeden küçük ev aletlerine, beyaz eşyadan elektronik eşyalara kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünlere hipermarketimizde yer veriyoruz" dedi. diye konuştu.





AKÜLÜ ARABA VE ASİSTAN HİZMETİ SUNULUYOR



Teknolojiyi hem ürün gamı hem de hizmet olarak tüketicilere sunduklarını dile getiren Arpacı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Teknolojiyi hem ürün bazında reyonlarımıza taşıyor hem de hizmetlerimizde kullanıyoruz. Dijital ekran kullanımlarımız ile tüketicilerimize indirim ve fırsatlarımızı ulaştırıyoruz. Duyma güçlüğü yaşayan tüketicilerimize kasalarda rahat etmeleri için indüksiyon döngü sistemi sunuyoruz. Yaşı veya fiziksel durumu dolayısıyla hipermarketi gezemeyecek ancak alışveriş ihtiyacı olan tüketicilerimize hem akülü araba hem de kişisel asistan sağlıyoruz. Hızlı Kasa uygulamamız sayesinde ödeme süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Alışveriş yaptıktan sonra ürünleri yanında taşıma imkânı olmayanlara satın aldıkları ürünleri belirtecekleri adrese istedikleri saatte teslim ediyoruz. Çocuklarımızı unutmadık, çocuğuyla alışveriş yapan tüketicilerimize çocuk arabası tahsis ediyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi ürün olarak reyonlarımıza getirirken aynı zamanda hizmet olarak tüketicilerimizin alışveriş süreçlerini kolaylaştırmak için kullanıyoruz" dedi.





GEL AL UYGULAMASI BAŞLADI



4 bin 800 metrekare alan üzerinde yer alan ve teknolojik uygulamaları alışverişle birleştiren Balçova CarrefourSA Hiper, bol ve çeşitli taze gıda reyonlarının yanı sıra kasap ve şarküteri ürünleri, unlu mamuller, balık çeşitleri, dünya mutfaklarından seçme lezzetler, organik ve sağlıklı ürünlerle züccaciyeden ev tekstiline kadar 50 bin ürünüyle İzmirlilerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. Duyma güçlüğü çekenler için indüksiyon döngü sistemiyle kasalarında engelleri kaldıran Balçova CarrefourSA Hiper, alışveriş sırasında kişisel asistan ve akülü araba hizmeti sağlıyor. Hızlı Kasa uygulamasıyla alışverişin hızlandığı hipermarkette Gel Al uygulamasıyla müşteri hizmetlerine bırakılan ürünler, istenilen adrese teslim ediliyor. Toplam 50 bin ürünün yer aldığı Hipermarkette 100 kişinin görev yapıyor.

Kaynak: