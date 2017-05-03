CarrefourSA İzmir Oxygen Gurme Marketi hizmete açıldı

Carrefoursa'nın, 2 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği İzmir Oxygen Gurme Marketi, hizmet vermeye başladı. Markette alışılagelmiş ürünlerin yanı sıra, yöresel lezzetler, şarküteri, kabuklu deniz ürünleri, glütensiz ürünler, organik ürünler, veganlara yönelik ürünler, suşi ile marketin içindeki fırında üretilen ekmek ve boyoz da satışa sunulacak.

Carrefours'nın, 2 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği İzmir Oxygen Gurme Marketi, hizmet vermeye başladı. Markette alışılagelmiş ürünlerin yanı sıra, yöresel lezzetler, şarküteri, kabuklu deniz ürünleri, glütensiz ürünler, organik ürünler, veganlara yönelik ürünler, suşi ile marketin içindeki fırında üretilen ekmek ve boyoz da satışa sunulacak.



Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, ürün yelpazesi ve hizmet anlayışını yenilediği ilk 'Gurme' marketini, İzmir Mavişehir'deki Oxygen AVM’de hizmete açtı. Açılışa, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Süper–Gurme–Mini Satış Direktörü Ayten Erçevik ve icra kurulu üyeleri katıldı. CarrefourSA’nın İzmir Oxygen Gurme Marketi, alışılagelmiş taze gıda ürünlerinin yanı sıra suşiden kabuklu deniz ürünlerine, glütensiz ürünlerden kendi ürettiği boyoz gibi tatlara kadar toplam 15 bin çeşit ürünle lezzet farklılıkları sunacak.



İLK GURME MARKETİ İZMİR'DE



Açılışta konuşan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, Sabancı Topluluğu Perakende Grubu olarak; sürekli gelişim anlayışını odağına alan, sinerjisi yüksek, dinamik ve etkin bir yapıyla birlikte çalıştıklarının altını çizdi. Daha etkin bir şekilde tüketicilerine ulaşan bir CarrefourSA hedeflediklerini belirten Köseoğlu, bu hedef doğrultusunda yapacakları yeniliklerin ilkini İzmir’de Gurme marketini hizmete alarak gerçekleştirdiklerini söyledi.



"TÜKETİCİYİ ŞAŞIRTMAK İSTİYORUZ"



CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin ise, CarrefourSA olarak tüketicilerine güzel bir alışveriş ortamı, bol ürün çeşitliliği ve kalite sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, öncelikle market formatlarını ayrıştırdıklarını, ardından her bir formatı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilediklerini kaydetti. Yeni yılla birlikte CarrefourSA Gurme marketlerini özgün bir yapıya kavuşturduklarını belirten Hakan Ergin, "Yenilediğimiz Gurme formatımızın ilk marketini 2 milyon TL yatırımla İzmir’de açmaktan mutluluk duyuyoruz. Tasarımı, logosu, ürün çeşidi ve hizmet anlayışı açısından 360 derece yenilediğimiz Gurme ile hem sunacağı farklı lezzetler hem de alışveriş atmosferi açısından tüketicileri şaşırtmak istiyoruz. Gurme alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Alışılagelmişin dışında taze gıda ürünlerimizin yanı sıra farklı dünya mutfaklarından yemekler hazırlayabileceğiniz lezzetlerin ilk adresi olacağız. CarrefourSA Gurme marketlerimizden alışverişin adeta bir alışkanlık haline gelmesini hedefliyoruz" diye konuştu.



"ALIŞVERİŞ İÇİN AKLA GELEN İLK YER OLACAĞIZ"



CarrefourSA Süper–Gurme–Mini Satış Direktörü Ayten Erçevik de, İzmir Oxygen Gurme Marketi'nin CarrefourSA’nın bilindik taze gıda ürünlerinin yanı sıra lezzet farklılıkları sunacağını belirterek, "Yeni konseptiyle İzmir’de hizmete açtığımız, Gurme marketimizde alıştığımız gıda ürünlerinin dışında hem yöresel lezzetlere yer vererek hem de dünya mutfaklarından farklı ürünleri reyonlarına taşıyarak tüketicilerin alışveriş için akıllarına gelen ilk yer olacağız. Yenilediğimiz Gurme konseptimizde tüketicilerimize yöresel lezzetler, şarküteri, suşi, kabuklu deniz ürünleri, glütensiz ürünler, organik ürünler, veganlara yönelik ürünler ile kendi ürettiğimiz ekmek, kruvasan ve boyozlardan oluşan unlu mamullerimizi sunacağız. Dünyanın birçok noktasından gelen kahve çekirdeklerinin yer alacağı marketimizde tüketicilerimiz hem kavrulmuş kahve satın alabilecek hem de dilerlerse satın aldıkları kahve çekirdeklerini çektirip kendi tatlarını hazırlattırabilecekler. Bunun yanı sıra özel ırkların yer alacağı farklı et reyonuyla, zengin mahzeniyle, sezonda yaklaşık 80 ve sezon dışında da yaklaşık 55 farklı balık çeşidinin satılacağı, içinde akvaryumun yer alacağı balık reyonuyla bildiğimiz Ege havasının bir yansıması olacak olan İzmir Oxygen Gurme Marketi, ev gereçleriyle de ihtiyaçlara cevap verecek" dedi.

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