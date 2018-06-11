Cebimizde hissetmedik ama büyümüşüz!

Ceplerimizde hiç hissetmedik ama Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüş

Cebimizde hissetmedik ama büyümüşüz!
11 Haziran 2018 Pazartesi 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörünün yüzde 8,8, inşaat sektörünün ise yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 10 yükseliş gösterdi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 6,9 olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #tüik #büyüme rakamları #ekonomi
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