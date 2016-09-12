OKULLARDA KURU ÜZÜM DAĞITIMI DEVAM ETMELİ



SAĞDUYU ÇAĞRISI



İHRACATIN YÜZDE 83’Ü AB’YE

Haber Kaynağı: DHA

Türkiye, 1 Eylül 2015– 31 Ağustos 2016 döneminde 202 bin 822 ton çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı karşılığı 415 milyon 17 bin dolar döviz elde etti. Bir önceki sezon ise 259 bin 352 ton ihracat karşılığı 466 milyon 683 bin dolar ihracat gerçekleştirilmişti. Çekirdeksiz kuru üzüm ortalama ihraç fiyatı 2014/15 sezonunda 1800 dolar/ton iken, 2015/16 sezonunda 2050 dolar/ton oldu. 'Sarı altın' olarak tanımlanan çekirdeksiz kuru üzümün Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünleri arasında yer aldığını ve ihracatta dünyada lideri konumda olduğunu anlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2015-16 sezonuna 45- 50 bin ton arası bir stokla girdiklerini, ihracattaki başarılı performans sonrasında stokların 10 bin ton civarına gerilediğini kaydetti.Türkiye’nin 2016/17 çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 313 bin 134 ton olarak öngörüldüğüne işaret eden Celep şöyle konuştu:"Yeni sezona girerken rekoltemiz geçen sezona göre yüzde 60 oranında artmış olsa da, ürünümüzün kalitesi güzel. İlaç kalıntısı sorunu da yok. Bu sezon 2008/09 sezonundaki 282 bin tonluk tarihi ihracat rekorunu yakalayabilecek konumdayız. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında hedeflere ulaşmak için üreticilerimizin alın terinin karşılığını alacağı, tüketici ülkelerin beklentilerine de cevap verecek bir noktada fiyatların kesişmesi en büyük arzumuz. Hükümet, okul çağındaki çocuklarımıza kuru üzüm dağıtımını bu yıl da sürdürürse ve bu yıl bir miktar ürünü satın alıp okullarda dağıtırsa piyasada fiyat yapıcı bir görev üstlenmiş olur."Çekirdeksiz kuru üzüm sektöründe bir panik ortamı oluşturmak isteyenlere karşı sektördeki tüm tarafları sağduyulu olmaya çağıran Celep şöyle devam etti;"Çekirdeksiz kuru üzüm; üretici, ihracatçı, tüccar, işletmelerde çalışanlarla 100 bini aşkın kişinin ve ailelerinin geçimini sağladığı ekonomiye 600 milyon doların üzerinde katma değer sağlayan bir ürün. Herkes bu büyük fotoğrafı görmeli ve ona göre sorumlu davranmalı."1 Eylül 2015– 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında Türkiye 415 milyon 17 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ederken, bu ihracatın yüzde 83’ünü oluşturan 345 milyon 19 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderildi. İngiltere 127 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı ile ilk sırada yer alırken, Almanya 43 milyon 719 bin dolarla ikinci, Hollanda ise 42 milyon 458 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. AB ülkeleri dışında Avusturalya’ya 22 milyon 828 bin dolarlık, Kanada’ya 13 milyon 121 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edildi.