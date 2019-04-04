CEO'lar kalite deneyimlerini paylaştı

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi'nin ilkini gerçekleştirdiği “CEO'larla Kahvaltı” etkinliğinde farklı sektörlerden yöneticiler bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Manisa'da faaliyet gösteren Toyo Ink'in CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Benli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte EFQM modeline yönelik uygulama ipuçları verildi; son ekonomik gündem de değerlendirildi.

Toyo Ink CEO'su Yakup Benli, firma hakkında gerçekleştirdiği ayrıntılı sunumda, iyi uygulama örnekleri ve yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

CEO'larla Kahvaltı toplantısında konuşan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, kalite gönüllülerinin daha çok bir araya gelmesi için gerçekleştirilen bu etkinliğin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

Birlikten doğan sinerji

Etkinlik hakkında bilgi veren Senem Kılıç, “Şirket yöneticilerimizin de katılımıyla iyi uygulama ve liderlik örneklerinin paylaşıldığı çok değerli bir platform oluşturduk. Üyeler arasındaki işbirliğinin çoğalması için bu tarz organizasyonlara katılımınız çok önemli. Bilginin ve kalite uygulamalarının bir network olarak paylaşılması ve çoğalması gerekiyor. Bu yıl kurumsal üye sayımızı da 103'e yükselttik. Bu firmaların hepsi İzmir ve ülke ekonomisinin güçlenmesi için önemli katkı yapan ve istihdam yaratan firmalar. Üye sayımızı yeni katılımlarla daha da yukarılara taşıyacağız. CEO'larla Kahvaltı organizasyonumuz sadece KalDer üyelerine değil üye adaylarına da açık. Birlikten doğacak sinerji ile kalite yolculuğunda önemli bir adım daha attığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Kılıç, şöyle devam etti:

“2019'da KalDer İzmir Şubesi etkinliklerinde yer almanız bizler için önem taşıyor. Toplumsal kalite gönüllüleri olarak hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Orta ve uzun vadede hem firmanız hem de ülke için çok değerli kazanımlar elde etmeniz için çalışıyoruz. Mükemmellik kültürünü benimseyerek, bu kültürün temel kavramlarını kendi kurumlarınızda yaşama geçirmeniz için sizlere destek olmak istiyoruz.”