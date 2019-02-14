Cep telefonuna ÖTV zammı yolda

Cumhurbaşkanı'a cep telefonlarının ÖTV'sini yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi veriliyor.

Cep telefonuna ÖTV zammı yolda
14 Şubat 2019 Perşembe 14:57

Mevcut yasada Cumhurbaşkanı'nın cep telefonları ve telsiz telefon cihazlarının ÖTV'sini yüzde 25'e kadar artırma yetkisi bulunuyor. AKP'nin Meclis'e sunduğu yasa tasarısında ise artırma yetkisi 50'ye yükseltiliyor. Cumhurbaşkanına, bu ürünlere ilişkin ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirme, dört katına kadar artırma yetkisi de verilecek. Tasarıyla ayrıca tarımsal kredi borçlarına da el atılıyor. Üreticilerin 31 Aralık 2018 itibariyle takibe düşen ve ertelenen borçları yapılandırılacak.

Etiketler; #cep telefonu #ötv #zam
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