Çerez fiyatları dudak uçuklatıyor!

Kuruyemişte başta kaju, Antep fıstığı olmak üzere hemen hemen hepsine yüzde 50’nin üzerinde yapılan zamlar sonrası yılbaşı gecelerinin de vazgeçilmez eğlencesi olan çereze ilgi azaldı. Bu yıl ki kuruyemiş satışlarının geçtiğimiz yılları arattığını belirten Kemeraltı esnafı, ‘Artık çerezin o eski tadı kalmadı’ dedi

Ali Budak- Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan

Çerezlere yüzde 100 zam geldi

Geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında bazı çerezlere yüzde yüz zam yapıldığına vurgu yapan Çamlıca, ‘Mesela Antep fıstığına yüzde 100 zam geldi. Antep fıstığı geçen sene bu zamanlar 24 liraydı, bu sene 48 lira oldu. Bademin fiyatı da yüzde 50’ye yakın yükselerek 38 liralardan, 54 liralara geldi. Karışık çerezin fiyatı bu durumdan pek etkilenmedi. Mesela fındık fiyatında mahsulün bu sene bol olmasından dolayı düşüş yaşandı. 60 liralardan 30 liralara geriledi. Tezgâhta şu an en pahalı kuruyemiş 60 lira ile kaju. O da ithal ürün olmasından dolayı, dolara endeksli artıyor’ diye konuştu.

‘Kuruyemişin eski tadı kalmadı’

Çerezde yılbaşı hareketliliğinin son günlerde belli olacağını, şu sıralarda ise fiyatların yüksek olmasından dolayı ilginin az olduğunu ifade eden Çamlıca, şöyle devam etti: Artık çerezin o eski tadı kalmadı. Nasıl kalsın? Geçen sene insanlar 15 liraya karışık çerez yaptırabiliyordu. Şimdi aynı karışığı 30 liraya yaptırabiliyor. Bu fiyatlar 44 liralara kadar çıkıyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Kemeraltı piyasaya göre yine uygun satıyor. Bu fiyatlar bizde böyle. Semtlere git, bu fiyatlara alamazsınız bile.

‘Fedakarlık yapıyoruz’

İnsanların çerez alışverişini son güne sarkıttığını ve hareketliliğin son 3 günde artabileceğini dile getiren Çamlıca, ‘İnsanlar gerek bozulmasın diye, gerek evde çoluk çocuk yılbaşına kadar bitirmesin diye çerez alımını son güne bırakıyor. Piyasadaki çerez fiyatları Kemeraltı’ndakine göre çok daha pahalı. Çünkü serbest piyasa var. Kemeraltı rekabet yapıyor. Müşteriyi başka türlü çekemezsiniz. Mesela adam Üçyol’da oturuyor, evinden aşağıya iniyor çerezci var. Kemeraltı’yla aynı fiyat olursa gelir mi, gelmez. O nedenle yani müşteriyi buraya çekebilmek adına, esnaf olarak kârlarımızdan fedakarlık ediyoruz’ ifadelerini kullandı. - Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan çerez ve kuruyemiş e olan ilgi, çerez fiyatlarındaki artış nedeniyle beklentinin altında kaldı. Geçen yıla göre bazı ürünlerde görülen yüzde yüze varan fiyat artışından dolayı, çerezci esnafı istediği satışları gerçekleştiremedi. Durum, İzmir’de alışverişin nabzının attığı Kemeraltı Çarşısı’nda da farklı olmadı. Dedesi Ömer Çamlıca ve babası Hakkı Çamlıca’dan ardından 3’üncü nesil olarak 37 yıldır Kemeraltı’nda çerezci dükkanı işleten Ömer Çamlıca, yılbaşına sayılı günler kala vatandaşların yüksek fiyatlarından dolayı çereze rağbet göstermediğini, satışların geçen yılları arattığını söyledi.Geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında bazı çerezlere yüzde yüz zam yapıldığına vurgu yapan Çamlıca, ‘Mesela Antep fıstığına yüzde 100 zam geldi. Antep fıstığı geçen sene bu zamanlar 24 liraydı, bu sene 48 lira oldu. Bademin fiyatı da yüzde 50’ye yakın yükselerek 38 liralardan, 54 liralara geldi. Karışık çerezin fiyatı bu durumdan pek etkilenmedi. Mesela fındık fiyatında mahsulün bu sene bol olmasından dolayı düşüş yaşandı. 60 liralardan 30 liralara geriledi. Tezgâhta şu an en pahalı kuruyemiş 60 lira ile kaju. O da ithal ürün olmasından dolayı, dolara endeksli artıyor’ diye konuştu.Çerezde yılbaşı hareketliliğinin son günlerde belli olacağını, şu sıralarda ise fiyatların yüksek olmasından dolayı ilginin az olduğunu ifade eden Çamlıca, şöyle devam etti: Artık çerezin o eski tadı kalmadı. Nasıl kalsın? Geçen sene insanlar 15 liraya karışık çerez yaptırabiliyordu. Şimdi aynı karışığı 30 liraya yaptırabiliyor. Bu fiyatlar 44 liralara kadar çıkıyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Kemeraltı piyasaya göre yine uygun satıyor. Bu fiyatlar bizde böyle. Semtlere git, bu fiyatlara alamazsınız bile.İnsanların çerez alışverişini son güne sarkıttığını ve hareketliliğin son 3 günde artabileceğini dile getiren Çamlıca, ‘İnsanlar gerek bozulmasın diye, gerek evde çoluk çocuk yılbaşına kadar bitirmesin diye çerez alımını son güne bırakıyor. Piyasadaki çerez fiyatları Kemeraltı’ndakine göre çok daha pahalı. Çünkü serbest piyasa var. Kemeraltı rekabet yapıyor. Müşteriyi başka türlü çekemezsiniz. Mesela adam Üçyol’da oturuyor, evinden aşağıya iniyor çerezci var. Kemeraltı’yla aynı fiyat olursa gelir mi, gelmez. O nedenle yani müşteriyi buraya çekebilmek adına, esnaf olarak kârlarımızdan fedakarlık ediyoruz’ ifadelerini kullandı.