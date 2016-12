Çevreyi kirletene yeni yılda 203 lira ceza var. İşte diğer cezalar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2017'de uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 203 lira oldu. Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde, ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturan konutlar için 843 lira, ulaşım araçları için 2 bin 543 lira, iş yerleri ve atölyeler için 8 bin 491 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ise 25 bin 486 lira ceza uygulanacak.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Çevre Kanunu uyarınca 2017'de uygulanacak idari para cezaları, Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırıldı.



Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 3,83 olarak tespit ve ilan edilmişti.



Çevre Kanunu'nun 20. maddesinde belirlenen kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, her takvim yılı başında olduğu gibi, ilan edilen yeniden değerleme oranı baz alınarak artırıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak ya da gerekli önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 2016'da 49 bin 95 lira olarak uygulanan idari para cezaları, 2017'de 50 bin 975 liraya çıkacak.



Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları bertaraf edenlere ise 212 bin 419 lira ile 2 milyon 124 bin 250 lira aralığında ceza uygulanacak. Söz konusu cezalar 2016'da 204 bin 584 lira ile 2 milyon 45 bin 893 lira aralığındaydı.



Hava kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik cezalar, 2016 yılında 49 bin 95 lira iken 2017'de 50 bin 975 lira olarak belirlendi.



EĞLENCE YERLERİNE "25 BİN LİRA" GÜRÜLTÜ CEZASI"



Tebliğ ile kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturan ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, iş yeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlara uygulanacak ceza oranları da yeniden belirlendi.



Bu kapsamda, gürültü ve titreşime neden olanlara 2016'da 812 lira ile 24 bin 546 lira aralığında ceza verilirken, 2017'de bu eylemlerin cezası 843 lira ile 25 bin 486 lira aralığında uygulanacak. Tebliğe göre, konutlar için 843 lira, ulaşım araçları için 2 bin 543 lira, işyerleri ve atölyeler için 8 bin 491 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 25 bin 486 lira para cezası kesilecek.



Kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlar için 2016'da 122 bin 748 lira ceza uygulanmakta iken bu cezalar 2017 için 127 bin 449 liraya yükseltildi.



Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara 2016'da 20 bin 452 lira olarak kesilen para cezaları, 2017 yılı için 21 bin 235 lira olarak belirlendi.



EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYANA BİN 54 LİRA CEZA



Yeni idari para cezalarına göre, emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 54 lira, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 2 bin 117 lira ceza uygulanacak.



Kokuya sebep olan emisyonları, yönetmelikte belirlenen sınır değerlerin üzerinde çevreye verenlerin cezası ise 4 bin 241 lira olarak belirlendi.



Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında, yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara verilecek cezalar 12 bin 736 lira oldu. Söz konusu fiilin konutlarda işlenmesi durumunda, toplu veya ferdi ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için ceza miktarı 630 lira olarak belirlendi.



ANIZ YAKANLARA VERİLECEK CEZALAR



Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara 2017'de 42 bin 479 lira tutarında para cezası verilecek.



Kanuna aykırı olarak anız yakanlara da her dekar için 42,44 lira tutarında para cezası kesilecek.



Ayrıca denizler, akarsular, göller ile tarım alanlarında belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına 254,87 lira para cezası uygulanacak.



Çevre yönetim birimini kurmayanlara 12 bin 736 lira, çevre görevlendirmesi bulundurmayan veya bakanlıkça yetkilendirilen firmalardan hizmet almayanlara ise 8 bin 491 lira idari para cezası verilecek.



ÇEVREYİ KİRLETENLERE 203 LİRA CEZA KESİLECEK



Tebliğe göre, umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 203 lira para cezası kesilecek.



Öte yandan tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara, tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara uygulanacak cezalar, 4 milyon 248 bin 508 lira olarak belirlendi.



Para cezaları, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak.