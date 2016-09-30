30 Eylül 2016 Cuma
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    • Çeyrek Altın Fiyatları El Yakmaya Devam Ediyor

    Çeyrek Altın Fiyatları El Yakmaya Devam Ediyor

    30 Eylül 2016 Cuma 12:08
    Çeyrek Altın Fiyatları El Yakmaya Devam Ediyor

    Türk insanının nişan, nikâh, düğün ve bilumum özel günlerde vazgeçilmez hediyesi olan çeyrek altın fiyatları ile el yakmaya devam edince piyasaya çeyrek altının da çeyreği çıkmaya başladı. Hal böyle olunca da insanlar fiyat konusunda daha makul olan bu çeyrek altını tercih etmeye başladı. Talep arttıkça arz da artmaya devam etmektedir.

    Haftalık Burç Yorumları İnsanları Nasıl Etkiliyor?

    Haftalık burç yorumları, insanların önündeki bir haftalık süreçte yaşayacağı ve gelişecek olayları az çok tahmin ederek; insanları iş, eğitim, sağlık, aşk, maddiyat konularında nelerin beklediğini astroloji bilimine dayanarak bilgilendirmektedir. Hangi tarihler arasında hangi burçlar vardır sorularını yanıtlamak gerekirse:

    • Koç (21 Mart – 20 Nisan), Boğa (21 Nisan – 20 Mayıs), İkizler (21 Mayıs – 21 Haziran), Yengeç (22 Haziran – 22 Temmuz), Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos), Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)
    • Terazi (23 Eylül – 23 Ekim), Akrep (24 Ekim – 22 Kasım), Yay (23 Kasım – 21 Aralık), Oğlak (22 Aralık – 20 Ocak), Kova (21 Ocak – 18 Şubat), Balık (19 Şubat – 20 Mart)

    Teknoloji Haberleri ve Akşam

    Teknoloji haberleri ve en son çıkan teknolojik ürünlerin neler olduğunu teknoloji meraklıları merakını www.aksam.com.tr adresinden giderebilir.

     

    Anahtar Kelimeler: Çeyrek, Altın, Fiyatları, El, Yakmaya

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