"Çeyrek altın seçime kadar 400 TL olur"

Altın fiyatının sürekli yükselmesiyle kuyumcuların işlerin iyice durgunlaştığını belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, çeyrek altının bir gecede 310 TL'den 330 TL gibi bir fiyata yükselmesinin esnafı bitirdiğini belirterek, 'Vatandaşın alım gücü yok. Ülkede artan enflasyon ve değersizleşen paranın yanında bir de vatandaşın alım gücünün düşmesi ve altın fiyatlarındaki yükselişle altın satışları durma noktasına geldi. Kuyumcular kan ağlıyor' dedi

Gamze Geçer- Altın yükselmeye devam ediyor. Gram altın 195,06 lira, çeyrek altın 327,85 lira ve Cumhuriyet altını 1351 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında 23 Mayıs Çarşamba günü de geçen hafta başlayan yükselişine devam ediyor.

Alım gücü artmalı

Değişen dünyada altına yatırımın azalmaya başladığını söyleyen Baransel, 'İnsanlar önceden bankalardan paralarını çekip, altına yatırıyordu. En azından kenarda altını olsun istiyordu. Ama altına gösterilen değer de artık önemini yitirdi. Ama buna da güven yok. Ne olacak ve böyle nereye kadar devam edecek bilemiyoruz? Vatandaşın alım gücü yok. Ülkede artan enflasyon ve değersizleşen paranın yanında bir de vatandaşın alım gücünün düşmesi ve altın fiyatlarındaki yükselişle altın satışları durma noktasına geldi. Altına yatırım da azalıyor. Kuyumcular da esnafın dükkanlarını kapatıp, müteahhit oluyor. İnsanların aldığı asgari ücret yükselmediği müddetçe hiçbir şey değişmeyecek. Her şeye zam geliyor. İnsanlar ceplerinde kredi kartı borçlarıyla dolaşıyor. İnsanlar kredi kartlarına yöneltildi ama borçları sürekli arttı. Bu da vatandaşı bankalara teslim etti. Bankalar 100 lirada 3 lira komisyon alıyor. Sattığımız çeyrekten beş lira kazanıyoruz ama bankalar 3 lira kazanıyor. Çeyrek altın için 330 lirayı kredi kartından çektiğimiz zaman banka o işlemden 7,5 lira kazanıyor. Ama kuyumcu 7,5 lira kazanmıyor' şeklinde konuştu.



Altının kendini koruduğu müddetçe yükseleceğine değinen Baransel, 'Ancak bu tabii ki yok olmayan bir maden, devamlı çıkıyor. Eksilmiyor, fazlalaşıyor. Dünyanın her yerinde maden var. Herhangi bir ülke çıkıp belli bir tonajda 300 ya da 400 ton altın satıyorum derse belki piyasa biraz gevşer ve altın fiyatları ucuzlar. Ama herkesin Merkez Bankalarındaki kasalarında altınlar stok olarak duruyor. Bu da ekonomiye kazandırılmadığı için altın fiyatları yükseliyor. Benim düşüncem bu yönde' dedi.

Para kazanamıyoruz

Kuyumcu Ahmet Hepdemir da bir gecede yükselen altın fiyatı için, 'Sinek avlıyoruz. Bu denli bir fiyat artışı bizi uçuruma sürüklüyor. Dükkanlara kilit vurup bütün gün bekliyoruz. Durum bu şekilde devam ederse asla istediğimiz satışları yapamayacağız. Esnaf bitmek üzere. Genel olarak zaten iyiye giden bir tablo yoktu. Bir gecede 310 TL'den 330 TL'ye 20 TL artış ile tamamen kötüye gidiyoruz. Bu gidişle altın 24 Haziran seçimlerine kadar çeyrek altın 400 TL'yi rahatlıkla bulur. Biz esnaf olarak altından fazla bir para kazanmıyoruz. Durum böyle olunca fiyat artsa da zaten kazanamadığımız parayı şu dakikadan itibaren hiç kazanamayacağız. Satış yapamıyoruz. Bunun nedeni de vatandaşın alım gücünün olmaması. Artık yarım gramlık altınları bile kredi kartıyla satıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.