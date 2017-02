Çiftçinin başı kredilerle dertte!

Çiftçilerimizin başı bankalarla ve bankalardan aldıkları kredilerle dertte

Borcu borçla kapatıyorlar

Menderes çiftçisi de kredi kullanacak

-Son iki yılda çiftçi lerimizin kullandıkları kredi miktarı yüzde 92 artarak 73 milyar lirayı aşmış durumda. İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, çiftçinin borcunu döndürecek sermayeye sahip olmadığını ve her yıl yeni kredi alarak borcu borç la kapattığını vurguladı ve 'Her çiftçi biraz daha yoksullaşıyor' dedi.Çiftçilerin canı kullandıkları krediler nedeniyle fena halde canı sıkılıyor. Çiftçi, üreticilerin, son iki yıl içerisinde kullandıkları kredi miktarının yüzde 92 artarak 73 milyar lirayı aştığını belirtiyor. İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, artan maliyetler karşısında ayakta kalmaya çalıştığını söylediği çiftçilerin, borçlarını çevirebilmek için bankaların kredilerine muhtaç kaldığını ve her yıl yeni kredilerle birlikte borcunu borçla kapattığını vurguluyor.Başkan Çiftçi, 'Çifçti son 10 yıldır kredi kullanıyor. Bu son yıllarda da giderek artan bir şekilde devam ediyor. 2000'lerde bir milyar olan kredi kullanım oranı şimdilerde ise 73 milyar TL civarına çıkmış durumda. Çiftçinin kredi kullanım talebi yatırım yapmasından değil daha çok kazanamaması ve finansmana ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. Belli oranda yatırım kredileri de tabii ki var ama büyük çoğunluğu demin de dile getirdiğim gibi üretici finansmana ihtiyaç duyduğu ve yaşamlarını sürdürmek adına kredi kullanıyorlar. Sorunda burada başlıyor. Kredi kullanan çiftçi ödemekle yükümlü olduğu bu borçları da her yıl yeni kredi kullanarak döndürme gayreti içerisinde. Bu nedenle birlikte çiftçi küçülüyor aslında. Bunun sebebi de çiftçinin ne yazık ki kazanamaması. Girdi maliyetindeki artışların çok yüksek olması, ürün fiyatlarının buna göre çok düşük olması...' dedi.Çiftçi, son zamanlarda küresel iklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan olumsuz hava koşulları da çiftçinin ürün elde edememesi ve daha çok borçlanmasına etken. Mesela Menderes Bölgesi'ndeki çiftçimiz bu nedenle zarar gördü yine borçlanacak ve yine kredi kullanmak durumunda kalacak' ifadelerini kullandı.