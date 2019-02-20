Çimento krizi çözüldü

Geçtiğimiz hafta çimento fiyatlarına yüzde 50 zam yapan çimento şirketleri, inşaat sektörü temsilcilerinin tepki göstermesi üzerine zammı yüzde 20'ye düşürdü.

Burcu Özkan - Çimento şirketleri ile müteahhitler arasında krize neden olan çimento zammı sorunu çözüldü. Geçtiğimiz hafta çimentoya yüzde 50 zam yapan çimento şirketlerine, İzmir Müteahhitler Federasyonu başkanı ziya Dağlıer, İzmir Müteahhitler Derneği başkanı İslam Yıldırım ve Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği başkanı Niyazi Gültekin'den tepki gelmişti. Çimento zammına İzmir Ticaret Odası da müdahil oldu. İZTO 67. İnşaat komitesi meclis üyeleri ile çimento firmalarının yöneticileri arasında uzlaşma sağladı.

Makul seviyeye indi

Çimentoya yapılan yüzde 50 zammın çok yüksek olduğunu ve daha makul seviyede zam yapılmasını isteyen inşaat sektörü temsilcilerinin talebi karşılık gördü. 10 liradan 15 liraya çıkan çimento fiyatları bu hafta itibariyle 11,5-12 lira seviyelerine geri çekildi. Yüzde 50 olan zam oranı ise yüzde 20'lere geriledi.

Çimento fiyatlarındaki zam oranının yüzde 20 makul seviyesine gerilemesi müteahhitler tarafından olumlu karşılandı. Sektör adına çimento firmalarına teşekkür eden KAMDER Başkanı Niyazi Gültekin, "Taleplerimize karşılık veren ve zam oranlarını kabul edilebilir seviyelere indiren çimento şirketlerinin yöneticilerine şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyorum. Çimento fiyatlarına enflasyondan ve maliyet artışından dolayı elbette zam gelecektir ancak müteahhitlerinin konut fiyatlarına 1 lira zam yapmadığı bu dönemde yüzde 50 gibi fahiş bir zammı kabul edebilmemiz mümkün değildi. Son açıklanan zam oranı hem bizler hem de çimentocular için gayet makul bir rakamdır. Bu konuda duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.