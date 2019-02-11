Çimento zammı Rekabet Kurulu'na

Ocak ayında yüzde 40 zam kararı alan ancak tepkiler üzerine zamları geri çeken çimento şirketleri ani bir kararla çimentoya yüzde 50 zam açıkladı. Müteahhitler iş bırakma eylemine hazırlanırken İMFED başkanı Ziya Dağlıer konuyu Rekabet Kurulu'na taşıyacaklarını belirtti.

Çimento şirketlerinin ocak ayının başlarında çimentoya yüzde 40'lara varan zam yapacaklarını duyurması müteahhitlerin tepkisine neden olmuştu. İnşaat Müteahhtleri Konfederasyonu (İMKON) zamlara tepki göstermek amacıyla şantiyeleri durduracaklarını belirtmişti. Gelen tepkiler üzerine çimento sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Çimento Mühtasilcileri Birliği (TMÇB) enflasyonla mücadele kapsamında zamları geri çektiklerini duyurdu.

1 ay sonra yüzde 50

Çimento zamlarının geri çekilmesinden yaklaşık 1 ay sonra çimento şirketleri ani bir kararla yüzde 50 zam yaptıklarını açıkladı. Çimento firmalarının zam açıklamasının ertesi günü zamlı tarifeden satışlar yapılmaya başlandı. İzmir'deki inşaat sektörü temsilcileri ise yapılan zamlara tepkili. İMFED başkanı Ziya Dağlıer, İMDER başkanı İslam Yıldırım ve KAMDER başkanı Niyazi Gültekin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kabul edilemez

İzmir Müteahhitler Federasyonu (İMFED) başkanı Ziya Dağlıer:

Son dönemde çıkan yönetmeliklerle, faizlerin yükselmesiyle, dövizdeki artışlarla ve inşaat maliyetlerindeki artışla inşaat sektörünün önü iyice tıkandı. Böyle zor bir süreçte çimento firmalarının çıkıp yüzde 50 zam yapmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Çimento şirketleri inşaat firmalarını daha da çıkmaza sokuyor. Bu zamları rekabet kuruluna götüreceğiz. İnşaat sektörünün sorunu herkesin sorunu. Bu zammın hemen geri çekilmesi gerekiyor. Maliyetlerimiz çok artmış ve konut fiyatları hiç artmamışken bu zammı kabul etmemiz mümkün değil. Bu zamlar karşısında sessiz kalmayacağız. Tepkimizi ortaya koyacağız.

Şantiyeleri durdurabiliriz

İzmir Müteahhitler Derneği başkanı İslam Yıldırım:

Çimentoya yapılan bu zammın hiçbir gerekçesi yok. Yapılan bu zammı kınıyoruz. Çıkıp yüzde 50 zammın nedeni açıklasınlar kabul edelim. Çimento yerli hammadde ile üretildiği için dövizdeki artıştan çok az etkilendi. Buna rağmen yüzde 50 zam yapmaları fırsatçılık. Birçok müteahhit arkadaşımız yüksek maliyetlerden dolayı inşaata başlayamıyor. Arsa sözleşmesi imzalayan çok sayıda arkadaşımız yaptığı masraflara rağmen sözleşmelerini iptal ediyor. Zaten satışların yavaşladığı bu süreçte yapılan bu zamlar durumu daha da güçleştiriyor. Derneğimizin çatı kuruluşu İMKON daha önce iş bırakma çağrısında bulunmuştu. Bu zamlar üzerine yeniden iş bırakma çağrısı yapılacaktır. Zamlar geri çekilmediği taktirde konfederasyonumuzun öncülüğünde İzmir'deki müteahhitler olarak iş bırakma eylemine gideceğiz.

Enflasyonu yükseltiyorlar

Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği (KAMDER) başkanı Niyazi Gültekin:

Türkiye Çimento Mühtasilcileri Birliği enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 40 zammı geri çektiklerini açıklamasından 1 ay sonra bu kez yüzde 50 zam yapmaları tamamen art niyetten kaynaklanıyor. Çimento şirketleri enflasyonu düşürmek için değil yükselmek için mücadele ediyor. Gıda ve sebze-meyve fiyatlarında aşırı artış yapan firmalara müdahale edip ceza kesen Ticaret Bakanlığı'nın haksız bir şekilde yüzde 50 zam yapan çimento firmalarına da müdahale etmesini bekliyoruz. Tamamen kâr odaklı olan bu zamları kınıyoruz. n Burcu Özkan