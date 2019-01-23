Çin pazarının anahtarı Hong Kong

Asya Pasifik’in ihracat ve yabancı yatırım üssü Hong Kong’tan gelen heyet İzmir Ticaret Odası’nı ziyaret ederek gerçekleştirilebilecek iş fırsatları hakkında toplantı yaptı

Hong Kong Ekonomi ve Ticaret İşleri Avrupa Birliği nezdindeki Özel Temsilciliği Yetkilileri İZTO ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Cemal Elmasoğlu ve Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ile görüştü. Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, İzmir’in tarihi İpek Yolu’nun sonu, Hong Kong’un ise başlangıcı olduğuna dikkat çekerek, günümüz dünyasında uzak mesafelerin artık engel olmadığını, İzmir’in herkese kapısının açık olduğunu belirtti. Elmasoğlu, Asya Pasifik’in 21’inci yüzyılın en önemli aktörlerinden biri ve küresel büyümenin motoru olduğunu belirterek, Asya Pasifik’te bir ticaret üssü olan Hong Kong’un da Çin pazarına girmek isteyen firmalar için çok önemli olduğunu kaydetti.

GÜMRÜK UYGULAMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

İzmir ile Hong Kong arasındaki ticaretin artış gösterdiğini fakat yetersiz olduğunu dile getiren Elmasoğlu, “Odamız ile Hong Kong arasında daha önce de işbirlikleri yapıldı. Yakın zamanda da Hong Konn Ticareti Geliştirme Konseyi ile işbirliği halinde üyelerimize Hong Kong fırsatlarını tanıtacak bir organizasyon yapmayı istiyoruz” dedi.

Elmasoğlu ayrıca Çin’den yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinde gümrük uygulamalarında yaşanabilecek sorunların önceden çözüme kavuşturulabilmesi için ortak çözüm önerilerinin iki ülke ticaret bakanlıkları nezdinde girişimlerde bulunulmasına yönelik çalışma başlatacaklarını söyledi.

“İHRACAT HONG KONG ÜZERİNDEN YAPILIYOR”

Hong Kong Ekonomi ve Ticaret İşleri AB nezdindeki Temsilci Yardımcısı Sam Hui de, Hong Kong’un dış ticaret hizmetleri, ticari arabuluculuk, mühendislik, hukuki hizmetler ve bilişim konusunda da çok ileride olduğunu belirterek, Asya Pasifik ülkelerinin ihracatının Hong Kong üzerinden yapıldığını açıkladı. Çin’e yapılan yabancı yatırımının yüzde 60’ının da Hong Kong üzerinden gerçekleştiğine dikkat çeken Hui, Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında Hong Kong’un üniversite öğrencilerine burslar sunduğunu ve öğrenci değişimini teşvik etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.