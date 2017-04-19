Deka Kart www.dekakart.com

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deniz - 4 saat önce
cok ıyı bır fırma yıllardır calısıyorum hıc bır problem yasamadım tavsiye ederım güvenilir bir firma...