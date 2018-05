Delphi'de zorunlu işten çıkarma yok

Son günlerde Delphi ve ESBAŞ geneliyle ilgili çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirten Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Mürsel Öcal, 'ESBAŞ'ta yaklaşık 7 bin işçiyle örgütlüyüz. Örgütlü olduğumuz firmalarda ise işçi çıkarımı ya da maaşlarını alamamaları gibi bir sıkıntı yok. Delphi'den ayrılan arkadaşlarımız ise bütün haklarını alarak işlerinden ayrıldı' dedi

Ali Budak- İzmir Ege Serbest Bölgesi AŞ (ESBAŞ)'de dünyadaki otomotivlere farklı kablolar üreten Delphi'nin ve diğer bazı firmaların işçi çıkarmaya başladığı, Türkiye'den çıkıp farklı ülkelerde yatırım yapacakları konusundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Mürsel Öcal, 'Yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Delphi'den çıkan yaklaşık 700 işçi arkadaşımız kendi rızalarıyla ve bütün haklarını alarak işlerinde ayrıldı. Bunun dışında da örgütlü olduğumuz firmalarda herhangi ciddi bir sorun yok' diye konuştu.

Delphi'nin yeni adı olan Aptiv'de 2016'nin ortasından 2017'nin ortasına kadar yaklaşık 700 işçinin çalışmaya başladığını ancak firmanın kaybettiği ihalelerden ve biten işlerinden dolayı gönüllü olarak 700'e yakın işçi arkadaşın da haklarını alarak işten ayrıldığını belirten Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Mürsel Öcal, 'Zaten zorunlu çıkışa müsaade etmedik. Kıdem ve ihbarlarının yanında 4,6 ve 8 maaş teşvikle işten çıktılar. Arkadaşlarımız gönüllü olarak işten çıktı. Onun haricinde olumsuz bir durum da yok. Bundan sonra gönüllü çıkış olup olmayacağını da bilemiyoruz. Farklı iş bulan arkadaşlarımıza işten ayrılma şartları cazip geldiği için de bu yolu tercih edebiliyor. Sonuçta haklarını alıp gidiyorlar. 20-25 bin lira gibi bir teşvikin yanı sıra bütün haklarını da alıyorlar. Bizim örgütlü olduğumuz diğer fabrikalarda da işçi çıkarımı söz konusu değil. Sadece Aptiv'de biten projelerden dolayı bir sıkıntı var. Örgütlü olduğumuz fabrikalarda işçilerin maaşlarını zamanında alamadığı gibi bir durum da söz konusu değil. Aptiv'de de maaşlar günün gününe ödeniyor. Bunlar durumu bilmeden yapılan haberlerden kaynaklanıyor. Aptiv'de bin 100 arkadaşımız çalışmaya devam ediyor. Denildiği gibi '3 bin kişi işten çıkarıldı, işçiler tırların önünde ağlıyor' gibi haberler doğru değil. Aptiv'in dünya genelinde 500'e yakın fabrikası var. Türkiye'de de İzmir ve Bursa'da var. Her ikisi de çalışmayı sürdürüyor. Şu an içinde ülkeden gidecekleriyle ilgili bir durum da söz konusu değil. Sadece ortada dolaşan iddialar söz konusu' dedi.

'ESBAŞ'ta bir sorun yok'

Bu firmaların fon şirketi olduğu için nerede karlılık görürlerse orada yatırım yaptığına dikkat çeken Öcal, şöyle devam etti: Şu ana kadar çalışanlarımızı mağdur etmedik. Hiçbir rızasız çıkışa izin vermedik. Her şey ikili anlaşma ve işçinin gönüz rızasıyla sürdürülüyor. ESBAŞ'da Aptiv, CMS, Ege Endüstri, Ege Fren, PFW Havacılık, Cevher Jant'ta örgütlüyüz. Yaklaşık 30 bin çalışan var ve 7 bininde örgütlüyüz. Örgütlü olduğumuz firmalarda herhangi bir sorun yok. İşçi çıkarımı ya da maaşların geç yatırılması gibi bir durum söz konusu değil. Çalışan arkadaşlarımız haklarını tam ve zamanında alıyor. Örgütlü olmadığımız firmalarda ise herhangi bir sorun olduğuna dair bilgim de yok. Zaten böyle bir durumu bilme şansımız da olmaz. Çünkü örgütsüz çalışanlar da var. Hangi firmanın ne durumda olduğu konusunda bilgimiz söz konusu olamaz. Bölge olarak şu an için çok ciddi sıkıntımız yok. Ama önümüzdeki günlerde ne olacağı konusunda da bir yorum yapamam. Zaten bunu bilme şansımız da yok.

Şimdi de BMC'nin eleman çıkardığına yönelik haberler yapılmaya başlandığını belirten Öcal, 'BMC son bir yılda yaklaşık 800 kişi büyüdü. Sürekli yeni işçi alımı yapıyor. Devletin verdiği hak doğrultusunda 2 aylık deneme süreli yeni eleman alıyor. Bu elemanlardan da 10-15'ini kadroya alıyor. Diğerlerini de haklarını vererek işten çıkarıyor. Yasal olarak bu deneme süreleri olduğu için herhangi başka bir sorun yok. Daha sabah bir sürü sendikaya yeni üye evrakı hazırladık. Bu konuda yapılan haberler asılsız ve gerçeği yansıtmıyor. Şu an için ESBAŞ'ta örgütlü olduğumuz firmalarda işçi çıkarımı söz konusu değil' ifadelerini kullandı.