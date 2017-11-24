Demirtaş: Binamız İzmir'in yeni sembolü olacak

Ali Budak- İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, toplam 75 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Kordon'daki 7 katlı yeni İTO binasını tanıttı. İTO Meclis Başkanı Rebii Akdurak ile tanıtım toplantısı düzenleyen Başkan Ekrem Demirtaş, toplam 31 metre yüksekliğinde ve 7 katlı olan binayı 12 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını söyledi. Demirtaş, ‘Binamızın temeli 7 Ekim 2016'da atıldı ve yaklaşık 12 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Eğer ben 40 yıllık inşaatçı olmasaydım bu süreçte bitirilmesi imkansızdı’ ifadelerini kullandı.
İzmir’in sembollerini kullandık
Yeni binanın İzmir'in sembolü olacağına inandıklarını ve kente dair birçok sembolün binanın içinde süsleme unsuru olarak kullanıldığını kaydeden Demirtaş, ‘Binamızda kentin ürünleri olan incir ile üzümü hem süslemelerde kullandık hem de salonlarımıza isim olarak verdik. Benzer şekilde Nergis Salonu’muza gelen konuklarımızı da çiçekle karşılıyoruz. Odalarda kullanılan halıların bile anlamı var. Girişteki mermerlerin üzerindeki desenler bile M.S 200'de yapılmış olan mozaiklerdeki desenlerden oluşuyor. Yine o desenlerden halı yaptık. Agora'nın mozaik deseniyle yaptık ayrıca bu halıları önemli konuklarımıza da hediye edeceğiz’ dedi.
Binamız İzmirlilere hizmet verecek
Binanın tüm tasarımlarının İç Mimarlık öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yapıldığını vurgulayan Demirtaş şöyle konuştu: Ticaret Tarihi Müzemiz de buraya taşınıyor. Yeşil enerji sertifikası olan Leed sertifikasıyla enerji dostu binamız da onaylanmış oldu. Ayrıca girişten itibaren her katta canlı çiçekler var ve damlama sulama sistemiyle sulanıyor. İçinde birçok balığın bulunduğu akvaryumumuzda ise 21 tonluk deniz suyu var. Duvarlara asılan tablolarımız da İzmirli sanatçılardan alınan tablolardan oluşuyor. Ayrıca bu salonlarımız İzmirlilerin de kullanımına açık olacak. Çünkü baralar İzmirlilerindir. Son derece akıllı olan binamızda perdeler güneşin konumuna göre pozisyon alıyor. Gece de farklı renklerde ışıklandırılacak
‘Eski binalarımız yeni eğitim merkezi’
Eski binaların da kullanıma yönelik açıklamalarda bulunan Demirtaş, ‘Eski binalarımızın üniversiteye satıldığı yönünde yazılar çıktı ama bu doğru değil. Biz hiç bir binamızı satmadık. Atalarımızın aldığı hiç bir yeri da vermeyiz. O binalar bundan böyle İzmirli gençlere hizmet verecek. Kara tarafındaki binamızda İzmir Ticaret Odası Meslek Okulu açılıyor. Yüzde 25-30 denilen işsiz gençlere yönelik eğitim programları açacağız ve onları meslek sahibi yapacağız. Burada eğitim gören gençlerin öğrencilerin de özgeçmişlerini internet sayfasında yayınlayacağız. Deniz tarafındaki eski binamız ise Sürekli Eğitim Merkezi olarak yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarının yürütüleceği yer olacak. Eğitim programlarının hepsini İzmir Ekonomi Üniversitesi yürütecek. Hangi eğitimlerin verileceğini ise meslek komiteleri belirleyecek. Böylece üniversitemiz dahil yılda 30-40 bin kişiye eğitim vereceğiz’ diye konuştu.
Demokratik işgal kavramını kabul etmiyorum
Nisan ayında yapılacak İTO seçimlerinde aday olup olmayacağı ve makamı demokratik işgalde bulunduğu yönündeki soruya Demirtaş, şöyle cevaplandırdı: Ben çalışmaktan zevk alan ve biriyim. O nedenle bende mental yorgunluk yok. Bazı kişilerin dile getirdiği gibi bir demokratik işgal kavramını da kabul etmiyorum. Projesi olan başkanlar elbet yoluna devam eder. Ama 2 yıl başkanlık yaparak böyle bir binayı veya İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni kuramazsınız. İzmir'in önüne EXPO gibi bir proje koyamazsınız. Fakat şimdiden başkanlığa adayım veya değilim diyemem. Çünkü önemli olan önce meclis üyesi seçilmek. Daha sonra matematiğimizi yapar ona göre kararımızı veririz.
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