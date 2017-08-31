Demirtaş: Büyüme için inşaatta KDV indirimi şart!

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, hedeflenen yüzde 7 büyüme hedefine ulaşılabilmesi için lokomotif sektör olan inşaatın büyümeye devam etmesi gerektiğini belirterek, “Bunun için de 30 Eylül’de sona erecek inşaatta KDV indirimi ve tapu harcı indirimi devam etmeli” dedi

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, inşaat sektörünün 50’ye yakın alt sektörü hareketlendiren bir sektör olduğunu ve bu özelliği ile ekonominin lokomotif sektörü olduğunu söyledi. Demirtaş, “İnşaat büyürse beyaz eşya satışı da artıyor, mobilya da, mefruşatta… Pek çok sektör inşaat ile direkt bağlantılı” dedi. Hükümetin de bunu göz önünde bulundurarak sektöre önemli teşvikler verdiğini ve bunun da olumlu etkilerinin görüldüğünü belirten Demirtaş, “En önemli teşviklerin başında net alanı 150 m2’nin üstünde olan konut teslimlerinde % 18 olan KDV oranı Eylül sonuna kadar % 8’e indirilmesi geliyor. Ayrıca, tapu işlemleri üzerinden “binde 20” oranında alınan tapu harcı da 30 Eylül 2017’ye kadar konut ve işyerlerinde “binde 15” olarak belirlenerek tapu harcı bakımından da hem alıcıya hem de satıcıya önemli bir yarar sağlandı” dedi.





TEMMUZ AYINDA KONUT SATIŞLARI ARTTI



Bu teşviklerin meyvesini verdiğini belirten Demirtaş, ülke genelinde konut satışlarının 2017 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %42,4 oranında artarak 116 bine ulaştığını söyledi. Demirtaş, “Satılan 116 bin konutun 54 binini yeni konutlar oluşturuyor. Yeni konut satışında da %42,6’lık bir artış var. İzmir bu pastadan 6.509 konut satışı ve % 5,6’lık pay ile üçüncü sırada yer aldı” dedi. Buna karşın sektörün yılın ilk çeyreğinde %3,7 büyüdüğünü ve böylece yüzde 5’lik ülke büyümesinin altında kaldığını hatırlatan Demirtaş, “Hareketlenme ile birlikte inşaat sektöründe daha fazla büyüme bekliyoruz. Başbakanımız da yüzde 7 büyümeden bahsediyor. Peki bu yüzde 7 büyümeyi nasıl yakalayacağız? Kişi başına 10 bin dolardan 20 bin dolarlara nasıl çıkacağız? Yıl sonunda yüzde 5 büyümeyi yakalayabilmemiz, 2 milyon istihdam hedefine ulaşmamız için mutlaka inşaat sektörünün de büyümesi şart. Bunun için de hükümetimizden eylül ayı sonunda bitecek olan KDV indirimi ve tapu harcı indiriminin süresinin uzatılmasını, sektörün desteklenmeye devam etmesini istiyoruz” dedi.





KENTSEL DÖNÜŞÜME HIZ VERİLMELİ



Diğer yandan sektörün istenilen büyümeye ulaşması için kentsel dönüşüme de hız verilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, “Kentsel dönüşüm sadece inşaat sektörünün büyümesi için değil halkımızın can güvenliği için de gerçekli. Türkiye’nin yüzde 90’ının deprem kuşağında yaşarken, maalesef nüfusumuzun en az yarısı eski ve çürük binalarda yaşıyor. Bu binaları dönüştürmemiz lazım ama dönüşümü bina bina değil parsel parsel, sokak sokak hatta mahalle, ilçe il bazında düşünmeliyiz” dedi. Kentsel dönüşüme hep konut olarak bakıldığını ama dönüştürülmesi gereken büyük iş siteleri, sanayi siteleri, çarşılar da olduğunu belirten Demirtaş, “Bunun en güzel örneklerini Karabağlar’da, Halkapınar’daki sanayi sitelerinde görebilirsiniz. Derme çatma binalarda, zaman zaman konutlarla iç içe üretim yapan üyelerimiz var. Biz Oda olarak bu sitelerin, çarşıların dönüşümünde rol oynamaya hazırız ve Hükümetimizden kentsel dönüşüm projelerinde Odalarımıza da görev verilmesini istiyoruz” dedi.