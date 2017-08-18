Demirtaş: Hep Antalya'ya gitmeyin İzmir'e de gelin!

İzmir Ticaret Odası (İTO), Rusya’nın Lipetsk şehri Ticaret ve Sanayi Odası ile Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası’yla 'Kardeş Oda Anlaşması' imzaladı. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Rus ve Tatar işadamlarını hem tatil hem de yatırım için İzmir’e davet ederken, “Hep Antalya’ya gitmeyin İzmir’e de gelin" dedi

İzmir Tataristan İş Forumu, Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Albert Karimov başkanlığındaki Tataristan işadamları heyeti ile İTO üyelerinin katılımıyla, İTO’nun ev sahipliğinde düzenlendi. Forumun açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Tataristan ile Türkiye arasında tarih boyunca ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, “Ülkelerimiz arasında bir kardeşlik bağı var. Pek çok Tatar kökenli vatandaşımız var. Örneğin Eskişehir’de çok sayıda Tatar kökenli vatandaşımız var ve geleneklerini de sürdürüyorlar. Bu nedenle ziyaretiniz bizim için çok önemli" dedi.



Konuk heyete İzmir hakkında bilgi veren Demirtaş, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere rağmen ticaret hacminin sadece 216 milyon dolar olduğunu belirterek, bunu arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Demirtaş, “Ticaretimizin daha da gelişmesi, ortak yatırımların artması için kardeşlik anlaşması imzalayacağız. Bunun yararlı olacağına inanıyorum. İzmir hem iş için hem de tatil için bir cennet. Size de tatil için sadece Antalya’ya değil İzmir’e de bekliyoruz ve davet ediyoruz" dedi.



TATARİSTAN HELİKOPTER ÜRETİMİ, PETROL İŞLEME VE TARIMDA İDDİALI



Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Albert Karimov da geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 200 milyon doları aştığını ve iki ülkede bunu geliştirecek potansiyelin olduğunu söyledi. İzmir’in Türkiye’nin en gelişimi bölgelerinden olduğunu belirten Karimov, İzmir ile işbirliğini geliştirmek için istekli olduklarını vurguladı. Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sanayi Odası Başkanı Shamil Ageyev de Tataristan’ın gelişen bir bölge olduğunu söyledi. Uçak, helikopter üretimi, petrol işleme, tarım gibi alanlarda iddialı olduklarını belirterek, bilimsel araştırma potansiyelinin de yüksel olduğunu anlattı.



Konuşmaların ardından iki oda arasında Kardeş Oda anlaşması imzalandıktan sonra İTO üyeleri ve Tatar işadamları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.