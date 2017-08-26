Demirtaş: Körfez Geçiş Projesi, hızla hayata geçirilmeli

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Körfez Geçiş Projesi'nin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi

İZTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirtaş, kenttin nüfus yoğunluğuna bağlı olarak araç sayısında da artış meydana geldiğini belirterek, İzmir trafiğindeki araç sayısının yaklaşık 1 milyon 300 bin olduğunu ifade etti.



İzmir'in yerleşiminin körfez bandında geliştiğini aktaran Demirtaş, "İzmir Körfez Geçişi Projesi, metropol kentin kuzey ve güney yakası arasında, şehir merkezine girmeksizin 6 dakika gibi çok kısa bir sürede ulaşımı sağlayacak, 31 kilometre sahil yolunda 19 kilometre, 55 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda 43 kilometre kısalma olacaktır. Sayın Başbakanımız, geçtiğimiz aylarda açıkladı, 3 milyar 520 milyon lira olması öngörülen İzmir Körfez Geçişi Projesi için 2017 yılı içerisinde yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkılması 2023 yılına kadar tamamlanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.



Demirtaş, İzmir trafiğinin yapımı devam eden gayrimenkul projelerinin tamamlanmasıyla şu anki durumunun mumla aranacağını aktararak, bu kapsamda oda olarak bir proje oluşturduklarını anımsattı.



"İzmir Kıyı Kesimi ve Kent Merkezi Tünelleri Fikir Projesi"nin kent trafiğini rahatlatacığını aktaran Demirtaş, "Projemizde Üçkuyular Arabalı Vapur İskelesi önü, Mustafa Kemal Sahil Yolu, Konak, Mürselpaşa, Şehitler caddeleri arasındaki ana akslarda trafik yer altına alınıyor. Liman viyadükleri kaldırılıyor. Mustafa Kemal sahili komple yayalaştırılıyor, Alsancak Gar Meydanı ve Vahap Özaltay Meydanı yayalaştırılıyor. Bu projelerle birlikte Körfez geçişinin de tamamlanmasıyla tüm transit geçişler yer altına alınmış olacak. Ancak bu projeler de yetmez. İzmir Çevre Yolu şu an tıkanma noktasında. Bunun için 3. çevre yolunu şimdiden tasarlamamız gerekiyor, tüm bu karayolu projelerinin yanında mutlak suretle metro ve raylı sistem ağının yaygınlaştırılması ve deniz ulaşımının daha etkin kullanılması sağlanmalı." açıklamasında bulundu.