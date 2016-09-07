HAYRET VERİCİ ŞEKİLDE KARŞI ÇIKTI



Haber Kaynağı: DHA

İTO Meslek Komiteleri Toplantısı'nda '6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'la ilgili üyeler bilgilendirildi. İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, SGK İl Müdürü Ekrem Gürcemal'in kanunun detaylarıyla ilgili bilgi verdiği toplantıda konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, vergi ve sigorta borçlarının daha önce 11 Eylül 2014 tarihinde yeniden yapılandırıldığını, ancak devam eden küresel krizin olumsuz etkisinden mükelleflerin önemli bir bölümün borçlardan kurtulamadığını söyledi.Demirtaş, “Bu zamana kadar 23 kez yapılandırma yapıldı, ancak yine yapılmak zorunda kalınacak çünkü 3 yıl vade yetmiyor. Hükümet vergi ile ilgili bir düzenleme için çalışıyor. Bu düzenlemeye mutlaka Maliye Bakanı'na yeniden yapılandırmada, borcun büyüklüğüne ve firmanın durumuna göre vade uzatma yetkisi eklenmeli" dedi.Türkiye ve İzmir'le ilgili güncel ekonomik konuları değerlendiren Ekrem Demirtaş'tan TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı Sefer Kalkavan'ı eleştirdi. Demirtaş, İzmir'in kruvaziyer gemilerle gelen turistler açısından son yıllarda kayıplar yaşadığını, ancak Türk yolcuların olduğu 21 seferin gerçekleştiğine dikkat çekti. Kruvaziyerlerin yeniden Türkiye'de limanlara sefer yapması için bazı önlemler alınması amacıyla bazı girişimlerde bulunduklarını, ayrıca artık Türkiye'de kruvaziyer şirketi kurularak Türk bayraklı kruvaziyerlerin Akdeniz'de dolaşması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.Demirtaş “Her çarşamba İzmir'e gelen büyük kruvaziyer gemiler kim ne derse desin esnaf için büyük bir umuttu. Ne yazık ki şu anda bu yıl için sadece 21 sefer var. Bunlar Türklerin gittiği gemiler, yabancı gemiler ise sıkıntılı. Kruvaziyer gemilerin yönlerini İzmir'e çevirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Kruvaziyer gemiler ile gelenlerin ayakbastı paralarını ödeme önerimiz kabul gördü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemilerden römorkör alma zorunluluğunu kaldırdı. Şimdi sahil sıhhiye ve fener ücretlerinin de düşürülmesi ile birlikte gemilerin rotalarının Türkiye döndürülmesini sağlayabiliriz. Ayrıca kendi kruvaziyer şirketimizi kurarak Akdeniz kruvaziyer gemilerinin dolaşmasını istiyoruz" dedi.Kruvaziyer şirketi kurulması ve Akdeniz'de Türk bayraklı kruvaziyer gemilerin dolaşması konusunu Başbakan Binali Yıldırım'a söylediğini belirten Demirtaş, Yıldırım'ın “Siz bir çalışma yapın, biz de konuyu değerlendirelim" dediğini söyledi. Buna karşın TOBB Başkanı'nın çok ilgilenmediğini belirten Demirtaş adını vermeden “TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı (Sefer Kalkavan) hayret verici biçimde karşı çıktı. Projenin çok büyük olduğunu 1 milyar dolar gerekeceğini söyledi. 'Biz bu işi yapamayız' dedi. Türkiye büyük bir ülke değil mi? Türkiye kruvaziyer şirket kurulması konusunu gü ndemine almalı. Dünyada bu kadar şirket var. Güney Kıbrıs'ın bile şirketi, gemileri var" dedi.