"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDECEK"



TERÖRİZM DÜNYANIN HER YERİNDE



Haber Kaynağı: DHA

İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Kruvaziyer Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, dünyada sayılı kruvaziyer şirketleri bulunan Carnival Corporation’ın İngiltere Southampton'da bulunan ofisi olan Carnival UK'da üst düzey yetkililer ile görüştü. Carnival UK Hükümetlerarası İlişkiler ve Liman Hizmetleri Geliştirme ve Planlama Başkan Yardımcısı Claire Foote, Cunard Cruise Lines Kıdemli Kruvaziyer Programlama Geliştirme Müdürü James Bonfield ve P&O Cruise Lines Kıdemli Kruvaziyer Programlama Geliştirme Müdürü Ray Cummins ile görüşen Demirtaş, 2017 ve 2018 yıllı planlarının tamamlandığını, ancak 2019 yılı için gelişim kaydedilebileceğini ifade etti.Römorkör ücretlerinin kaldırılması yönündeki haberlerin kruvaziyer şirketlerini sevindirdiğine dikkat çeken Demirtaş, "Sahil sıhhiye ve fener ücretlerinde de değişiklik olabileceği yönünde görüşlerimizi bildirdik. Son derece olumlu karşıladılar. Gemi şirketleri bir süre daha büyük liman kentlerinden kaçma eğilimi gösteriyorlar, ancak görüşmeler bizim açımızdan son derece yararlı oldu. Çünkü kendilerine Türkiye'nin ve İzmir’in büyük potansiyelini anlatma fırsatımız oldu. Türkiye’nin sadece gemi ağırlamada değil, gemi inşa ve kruvaziyer şirketlerine kaynak pazar oluşturma potansiyeli de var. Bu konuları da tekrar vurgulayarak kendilerine sunduk. Bazı yöneticiler, ülkemizi ve limanlarımızı tanımadan güzergah planlıyorlar. Bu son derece yanlış bir tutum. Bu nedenle kendilerini Türk limanlarını incelemeleri için İzmir’e davet ettim. Bu dönemde kruvaziyer şirketi yetkililerinin Türkiye’ye çağrılması da son derece önemli. Çünkü turist, belli bir algının içinde. Ancak algı yönetimi için de kabinlerini satan şirketlerin olumlu söylemleri mutlaka destek olacaktır. Bu şekilde kruvaziyer turizminde gerekli imaj çalışmasını bir ölçüde başlatmış olduk. Kruvaziyer şirketlerinin toplandığı merkezleri daha çok ziyaret edeceğiz. Southampton’dan sonra Tenerife Fuarı’nda görüşmelerimiz devam edecek, olumlu geçeceğini umuyoruz" dedi.Terörizmin dünyanın her yerinde olduğunu belirten Demirtaş, "Terör konusu ile birlikte, kaçınmaya devam etmenin ve korkmanın bir çözüm olmadığını da anlattık. Ancak konuşmalardan birtakım özel raporların yayınladığını anladık ve raporların oluşum biçiminden ABD ve Pentagon kaynaklı olabileceği izlenimini edindik. Bu nedenle, bizim temaslarımızdan daha çok, Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın ABD’nin en üst düzey yetkilileriyle görüşmeleri ve imaj çalışmalarının yoğunlaştırılması gerekiyor. Ama biz yine de, Türkiye ve İzmir gerçeklerini anlatmaya devam etmeliyiz" dedi.Bu seyahatte görüştükleri üst düzey karar vericilerin İzmir’i görmediğini de öğrendiklerini belirten Demirtaş, "Bu hem bizim hem de onların eksikliği. Planlama yapıyorlar ve İzmir ile Kuşadası’nı karşılaştırıyorlar. Oysa, çok farklı yerler. Kuşadası’nın yeri ve değeri tartışılmaz. Ama İzmir, 10 bin yıllık bir şehir. Tarihi çarşısı, Agorası ve Kalesi ile Kordon’un görülmesi, yürüyerek gezilmesi, daha önce gelen ve sayıları 550 bine ulaşan kurvaziyer yolcularını mutlu etmişti ve hiç bir olumsuzluk yaşanmamıştı. Tüm bunları aktararak, kendilerini İzmir’e davet ettik" diye konuştu.Ayrıca Türkiye’nin 5 bin kilometre sahili ve bu sahillerde 28 liman ve iskele bulunduğunu da vurguladıklarını ifade eden Demirtaş, "Çevre ülkeler ve 78 milyon Türkiye’nin radarlarından çıkmasının kendilerine çok şey kaybettireceğini ifade ettik. Latin ve Çin pazarı bizim yerimizi tutamaz. Ayrıca, kruvaziyer şirketlerinin şikayet ettikleri römorkör, kılavuz ücretleri kalktı, ayakbastı ücretlerinizi biz ödüyoruz. Tüm bu bilgileri aktararak, ‘2017 de birkaç seferle başlayın’ dedik. Ancak sorun maalesef Pentagon. Yani gemilerin dümeninin İzmir'e kırılması, sadece bizim çabamızla olamayacak. Ama biz çalışmaya, çaba göstermeye devam edeceğiz. Tenerife'de büyük şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları ve güzergah planlamacıları ile de görüşeceğim" diye konuştu.