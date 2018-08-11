Denizcilikte istediğimiz noktada değiliz

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye denizcilik sektörüne yönelik açıklamalarda bulundu

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında tarihi ve lojistik bir köprü olduğuna değinerek, "Gurur veren tarihi mirasa ve coğrafya avantajına sahip olmamıza rağmen denizcilikte ne yazık ki hedeflediğimiz noktada değiliz. Dünya ekonomisinde ticarete konu malların yüzde 90'ı denizyolu ile taşınırken, ülkemiz taşımacılığında karayolunun payı yüzde 80 seviyelerinde bulunuyor. Milli gemi filomuz 28.8 milyon Dwt büyüklüğü ile dünya 15.'si durumunda" diye konuştu.

Limanlar büyüyor

Türkiye ekonomisinde geçen yıl yüzde 7.4 ile rekor seviyede büyümeye bağlı olarak dış ticaret hacmimiz ve limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı önemli artış gösterdi diyen İzmir DTO Başkanı Öztürk, "Konteyner elleçleme kapasitesi 17 milyon TEU'ya ulaşan Türk limanlarında elleçlenen konteyner geçen yıl yüzde 15 artışla 10 milyon 164 bin TEU'ye ulaştı. Bu yılın ilk yarısında artış devam etti. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Türk konteyner limanlarında elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 5 milyon 446 bin TEU oldu. 2017'de İzmir Alsancak Limanı'nda 646 bin TEU, Aliağa'daki 3 limanda (Nemport, Ege Gübre ve APM Terminals tarafından işletilen Petlim Limanı) 794 bin TEU yük elleçlendi. Bölgemizde toplam 4 milyon TEU'yu ulaşan liman kapasitesine göre 1.5 milyon TEU'ya yaklaşan yük elleçleme miktarı henüz yeterli seviyede değil. Bu yılın ilk yarısında ise İzmir Alsancak Limanı'nda 322 bin TEU'luk konteyner elleçlenirken, Aliağa'daki üç konteyner limanında elleçleme 442 bin TEU'ya yükseldi. Yine geçen yıl Çeşme Limanı'na geçen yıl 156 Ro-Ro gemisi sefer yaparken, toplam 7 bin 2 TIR ve 38 bin 491 dorsenin yükleme ve boşaltması gerçekleştirildi. Dikili Limanı'na 99 gemi yanaşırken, 392 bin ton yük elleçlendi" sözlerini kaydetti.

Üretici ve ihracatçı güçlenebilir

Navlun açığımızın azaltılmasının Türkiye ekonomisi için önemli olduğunun altını çizen İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Türkiye'nin dünya liginde rekabetçilik sıralamasında üst basamaklara tırmanması için Türk denizcilik sektörünün desteklenmesi, milli gemi filosunun yenilenip büyümesi, daha fazla yükün karayolundan denizyoluna indirilmesi gerekiyor. Dünya Bankası, 2018 Lojistik Performans Endeksi'nin sonuçlarına göre Türkiye 13 sıra gerileyerek 47. oldu. Ülkemizin üreticisinin ve ihracatçısının güçlü olmasının yolu lojistik değerimizi artırmaktan geçiyor" diye söyledi. Milli yüklerin yanı sıra aktarma yüklerini de ülkeye çekmik gerektiğini vurguluyan Başkan Öztürk, şu sözleri kaydetti; "Ülkemiz limanlarını üretim merkezlerine ve iç bölgelere bir an önce lojistik merkezlerle bağlamak zorundayız. Bunun için en uygun bölge olarak düşündüğümüz Ege Bölgesi, bir bütün olarak lojistik merkez olarak tasarlanmalıdır. Türk limanları arasında daha kolay taşımacılık için düzenlemeler yapılmalıdır. Bölgemizdeki limanlar arasında yıkıcı rekabetin yerine uzmanlığa ve işbirliğine dayalı bir model oluşturulmalıdır. Ülkemizin yükünü düşük maliyet ve hızlı şekilde limanlarımıza indirdiğimiz takdirde dünyadaki amansız rekabette Türk sanayicisi ve ihracatçısı bir adım öne geçecektir. Ülkemizin geniş vizyonlu denizcilik politikaları ile Yeni İpekyolu Projesi başta olmak üzere denizciliğin küresel rotalarında önemli bir merkez haline geleceğine inanıyoruz."



Yüzülebilir İzmir Körfezi

İzmirlinin yıllardır beklediği ve hayalini kurduğu yüzülebilir bir İzmir Körfezi hedeflerinden bahseden İzmir DTO Başkanı Yusuf Öztürk, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD Genel Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan Büyük Körfez Projesi, ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Yapılacak tarama ile oluşturulacak sirkülasyon kanalı ve yaklaşma kanalı ile Alsancak Limanı'nın kapasitesi artacak, daha büyük gemiler Körfez'e girebilecek, İzmir "yüzülebilir körfez" hedefine ulaşacaktır. Projenin hızlanması deniz ve liman kenti İzmir'in bu özelliklerini pekiştirecektir. Ege Lojistik Bölgesi ve Büyük İzmir Limanı'nı oluşturarak, ülkemizin ve bölgemizin lojistik kıymetini artırmış olacağız" dedi.