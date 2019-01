Deri fuarına yabancı akını

Ege Bölgesi’nin deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri ihracatını arttırmak için 22-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Leather & More - Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı’na yabancı alıcıların yoğun ilgisi deri sektörünü 2019 hedeflerine ulaşma konusunda umutlandırdı

İZFAŞ tarafından ilk kez 2018’de düzenlenen bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Leather & More – Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı’nın, İzmir’i derinin merkezi yapacağını dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, fuara 10’dan fazla ülkeden 30’un üzerinde yabancı alıcının katılımını organize ettiklerini kaydetti.

İzmir deri sektörünün Leather & More – Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı ile 2019 yılında yoluna büyüyerek devam edeceğinin altını çizen Zandar, “Fuarların, doğru müşteri ve üreticiyi bir araya getirdiği sürece ihracata katkısı tartışılmaz. İZFAŞ’ın yapacağı Leather & More Fuarı İzmir ve deri sektörü için çok önemli fırsatlar barındırıyor. Amaç doğru alıcıları İzmir’in deri konfeksiyon ve saraciye üreticileri ile buluşturabilmek. Rusya, İngiltere, Belçika, Almanya, Yunanistan, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Montenegro ve Fransa’dan 30 civarında büyük ithalatçıların katılacağı “Alım Heyeti Organizasyonu”na katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Leather & More – Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı’nın devamlılığının tanıtımla mümkün olduğuna dikkati çeken Zandar şöyle devam etti: “2019 yılından itibaren bu fuarın yurt dışı tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu üstlendiğimiz İtalya Garda’da yılda iki kez düzenlenen Garda Expo Riva Schuh Fuarı’nda ve Moskova’da yılda iki kez düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’nda Leather & More – Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı’nın tanıtımlarını yapıyoruz ve yabancı alıcıların İzmir’i ziyaret etmelerini hedefliyoruz. Bunun yanında deri konfeksiyon ve saraciye sektörlerimiz için 2019 yılı içinde planladığımız yurt dışı B2B heyet organizasyonumuz ve hedef olarak belirlediğimiz Benelüks ülkelerine gidip oradaki alıcılar ile yapacağımız görüşmelerde Leather & More – Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı’nıngönüllü tanıtım elçisi olacağız.”

Leather & More – Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı ile birlikte üç gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri İzmir’de bir araya gelecek. Fuarizmir C Holü’nde düzenlenecek fuarda deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri bulunacak. Böylelikle suni derinin aksine gerçek deri kullanımında artış yaşanması bekleniyor.

Deri ihracatında hedef 2 milyar dolara ulaşmak

Türkiye’nin deri konfeksiyon üretiminin yüzde 50’ye yakın dilimini gerçekleştiren İzmir’de düzenlenen fuarla birlikte üreticilerin 2019’a umutla girmesi hedefleniyor. Deri ve deri mamulleri ihracatı 2018 yılında yüzde 10’luk ihracat artışıyla 1 milyar 667 milyon dolara ulaştı. Türk deri sektörü, 2019 yılında 2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı amaçlıyor.

Türkiye deri ve deri mamullerinde en çok ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu olurken, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 33 oranında artarak 229 milyon dolar seviyesine geldi. Almanya’ya 114 milyon dolar, yine en önemli pazarlarımızdan olan İtalya’ya yüzde 32 gibi yüksek bir artış kaydedilerek 104 milyon dolar ihracat yapıldı.

Deri sektöründe ihracatın yıldızları ödüllendirilecek

Leather & More – Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, deri sektörünün ihracat yıldızları ödül törenine de sahne olacak. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü fuarizmir C Holü’nde yapacağı “Deri Sektörünün İhracat Yıldızları Ödül Töreni”nde Ege Bölgesi’nden 2018 yılında gerçekleştirilen 153 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatına 82 milyon dolarlık katkı sağlayan, 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 22 üyesini, gümüş ve bronz kategorilerinde ödüllendirecek.