'Deri' iyileşiyor AB sorun çıkartmasın

Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Erkan Zandar Rusya'dan talep arttığını ancak ihracattaki yansımalarının henüz gerçekleşmediğini söyledi. Zandar, İzmir için en önemli ihracat kapısının Avrupa olduğunu belirterek,'Korkumuz, gerilen ilişkilerden ötürü önümüzdeki dönemlerde AB'nin vize sıkıntısı yaratması' dedi

İzmir'in en büyük kapısı Avrupa

Ayakkabıda yükseliş var

İç fiyat artışı bekliyorum

-Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Erkan Zandar, 'Türkiye bazında yapılan ihracatlarda Rusya'nın yerini Irak, Almanya gibi ülkelerin almaya devam ettiğini belirterek, 'Yüzde 23'lük bir artışla Amerika da buna dahil oluyor. Rusya'daki ihracatın düşüşü ekim ayı sonu itibariyle yüzde 61. Estonya ve Bulgaristan gibi ülkelere biz hala transit ihracat gerçekleştiriyoruz. Rus firmalarının Estonya ve Bulgaristan'da bulunan şirketlerin üzerinden bizim malımız oraya gitmeye devam ediyor. Rusya ve Estonya'da yapılan ihracat rakamlarına bakarsanız aşağı yukarı 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olduğunu göreceksiniz. Şu an mevcut olan Rusya ihracatı 80 milyon olarak görünüyor. 80+70= 150 milyon. Geçen sene 204 milyonmuş. Kaybımız aslında bizim yüzde 25. Realitede görünen yüzde 61. Ama reel kaybımız yüzde 25. Bu yüzde 25'lik kayıp Rusya'yla Türkiye arasındaki problemli geçişten kaynaklandı ama Rusya'nın içindeki ekonomik sıkıntılar da çok büyük. Şu an orada bir düzelme yok. Rublenin değer kaybından sonra yaşanan piyasa kaybı hala toparlanmadı. Onlar da bir geçiş aşamasında. Evet talep artıyor. Geçen sene uğramayan müşteriler gelmeye başladılar. İhracattaki yansıması ise henüz gerçekleşmiş değil. Büyük ihtimalle 2017 yılının ikinci yarısından itibaren biraz daha yansımalarını görebiliriz. Şu anki transit olan ihracatlara baktığımızda 120 milyon ihracat Rusya'yla var. Gümrük sistematiği çözülürse artık transitten çıkıp liraya dönecek. Artık rakamlar 200 milyona doğru tırmanmaya başlayacak' dedi.İzmir'de ise en büyük kapının Avrupa olduğunun altını çizen Zandar, 'Ege bölgelsi ihracatında ilk üç sırada; Almanya, İtalya ve Fransa var. Bunlar yüzde 20-40 arası artışlarla devam ediyor. ABD'nde de artışlar mevcut. Rusya'yla kaybımız yüzde 80 civarında görünüyor ama zaten İzmir'in Rusya'yla büyük bir ihracatı yoktu. Korkumuz, gerilen ilişkilerden ötürü önümüzdeki dönemlerde Avrupa Birliği'nin vize sıkıntısı yaratmayacağını umuyoruz. Çünkü bizim için en önemli pazar hala orası. AB içinde sorun olduğunu söylüyorlar, olabilir. Ne olursa olsun yaşam kalitesinin yükseklerde olduğu, alışverişin döndüğü ve bizim için de önemli olan bir pazar. Kesinlikle bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Ümit ediyoruz ki bu sıkıntılar ileride bize gümrük birliğinden dolayı veya gümrükteki sıkıntılarla ilgili daha büyük problemler yaratmaz' dedi.Konfeksiyon ve diğer ürünlere nazaran ayakkabının önemli bir unsur olduğuna dikkat geçen Zandar, 'Ayakkabıda bir yükseliş var. 15 Temmuz sürecinden sonraki yansımalar ihracata ulaşmadı. Biz sonuçta bir sene önceden satış yapıyoruz. O süreç yaşandığında kışlık üretim yapıp kışlık malları teslim ediyorduk. Önümüzdeki yazlık siparişlerin teslimatları söz konusu. Benim tahminim büyük ihtimalle ocak, şubat, mart aylarında bir düşüş görülebilir. Çünkü bu süreçten sonra güvensiz bir ortam oluşunca insanlar korkak davrandı. Biz o güveni tekrar tazelemeye çalışıyoruz. 2017'nin ilk 6 ayında ufakta olsa bir düşüş bekliyorum' diye konuştu.Doların yükselmesinin ihracatlarını şu anlık etkilemediğini belirten Zandar, 'Şu an talep az. Talep azlığında isterseniz kuru 10 lira yapın bir şey fark etmiyor. Firma olarak şu an biraz daha imajımızı tazelememiz gerekiyor. Bu kur artışının bize faydası var. Aldığımız ürünlerin yüzde 80'i döviz bazında. Bugün deri üretimi yapıyorsanız, derinin kimyasalından tutun; ham derisine kadar hepsi döviz bazında hesaplanıyor. Bunların daha çok iç piyasaya olumsuz yansımaları olacak. Çünkü iç piyasada fiyat artışı bekliyorum' dedi.