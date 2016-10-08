Çalışanlar için 1 Ocak'ta yeni bir dönem başlıyor. 45 yaşın altındaki ücretli çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılımını sağlayacak uygulama, bu tarihten itibaren start alıyor. Sistem ile 45 yaş altındaki ücret karşılığı çalışanlar, işverenleri aracılığıyla bir emeklilik planına dahil olacak.



Çalışan isterse 2 ay içinde sistemden çıkabilecek. Sistemde kalanlara ise mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yer alan yüzde 25'lik devlet katkısına ilave destekler de sunulacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak.



Emeklilik hakkının kullanılması durumunda, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak. Gerek yüzde 25'lik gerekse de ek bin liralık devlet katkısını hak etmenin süreleri bulunuyor. İlk 3 yıl içinde sistemden çıkanlar devlet katkısı alamıyor. 3 ila 6 yıl arasında çıkanlar devlet katkısındaki birikimlerinin yüzde 15'ini, 6 ila 10 yıl arasında çıkanlar yüzde 35'ini alabiliyor.



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