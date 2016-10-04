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    • Dikkat! Bankadan o parayı geri alabilirsiniz

    21 Ağustos 2007 ile 22 Eylül 2011 tarihleri arasında tüketiciden fazla faiz tahsil eden 12 banka için hukuki süreç tamamlandı. Banka müşterileri, 4 yılda ödedikleri fazla parayı almak için bankaya başvurabilecek ya da tazminat davası açabilecek

    04 Ekim 2016 Salı 10:19
    Dikkat! Bankadan o parayı geri alabilirsiniz
    Rekabet Kurulu’nun, kredi ve kredi kartı konularında birlikte fiyat tespit etmek amacıyla kartel oluşturduğu gerekçesiyle 12 bankaya 8 Mart 2013’te kestiği toplam 1.1 milyar TL idari para ceza ile ilgili hukuki süreç tamamlandı. Böylece tüketicilere uygulanan fazla faizi de geri alma imkanı doğdu. Kredi puanlarının yüksek olması ve tüketicilerden fazla faiz alınmasıyla ilgili hukuki süreç  Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2015 yılının başlarında Rekabet Kurulu kararını hukuka uygun bularak, bankalarca açılan iptal davalarını reddetmesiyle banka müşterileri lehine gelişti. Ardından da Danıştay 13. Dairesi, İdare Mahkemesinin kararının bozulması ve Rekabet Kurul kararının hukuka aykırı olduğuna karar verilmesi için yapılan temyiz başvurusu yapılırken, Danıştay’ın  tüketicinin lehine olan kararı onayarak kararı Rekabet Kuruluna tebliğ  etti. Star'dan Erdinç Akkoyunlu'nun haberine göre, kararla birlikte banka müşterisi, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında 12 bankanın birisinden aldığı kredi ve kredi kartı hizmeti için suni şekilde oluşturulan kartel faizi oranında zararı hakkında 3 kat tazminat davası açma hakkı elde etti.

    3 KATINA KADAR TAZMİNAT

    Celal Bayar Üniversitesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Şahin “Rekabeti ortadan kaldıran bankalar, tüketiciyi büyük bir zarara uğratmışlar. Örneğin zararınız 500 TL ise bin 500 TL tazminat alabilirsiniz. 3 kat oranı değil ama 3 katına kadar tazminat talep edilebilir” dedi.

    1 MİLYON DAVA AÇILABİLİR

    Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Hakan Tokbaş ise, kendilerine bir aylık süreçte kendilerine binin üzerinde dava başvurusu geldiğini söyleyerek, “Anadolu’da avukatlık büroları bu davalara baksın diye avukat istihdam etmeye başladı. Tahminimiz bankalara 1 milyon dava açılacağı yönünde. Çünkü sadece o dönemde konut kredisi kullananların sayısı 1 milyon 680 bin kişi. O dönemde toplam kredi alan kişi sayısı da 30 milyonu geçiyor” dedi.

    Fazla faizin alındığı döneme ilişkin Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2007-2011 yıllarında, 1 milyon 681 bin 795 kişinin konut, 934 bin 538 vatandaşın taşıt, 30 milyon 400 bin 254 kişinin ihtiyaç kredisi kullandı.
    Anahtar Kelimeler: Kredi, Fazla Kredi Faizi, Banka

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