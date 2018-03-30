Dış borcumuz 50 milyar dolar arttı!

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 2017 yılında yaklaşık 50 milyar dolar artışla milli gelirin yarısını da aştı

Hazine Müsteşarlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 2017 sonunda, bir önceki yıla göre yüzde 12.1 artışla 453.2 milyar dolara ve milli gelire oranı yüzde 53.3'e yükseldi.



Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Türkiye brüt dış borç stoku, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 453.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, stokun milli gelire oranı ise yüzde 53.3 olmuştur.



"Aynı tarihte, Türkiye net dış borç stoku 291.2 milyar ABD dolar olarak gerçekleşmiş ve stokun milli gelire oranı yüzde 34.2 olmuştur."



Türkiye'nin brüt dış borç stoku 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 404.2 milyar dolardı ve milli gelire oranı ise yüzde 47.2 düzeyindeydi.



Aynı tarihte, Türkiye net dış borç stoku da 252.7 milyar dolardı ve stokun milli gelire oranı yüzde 29.5 düzeyindeydi.



Hazine açıklamasına göre, Hazine garantili dış borç stoku 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla, 12.4 milyar dolardan, 13.8 milyar dolara yükseldi.



Aynı dönemde kamu net borç stoku yüzde 19.7 artışla, bir önceki yıl sonundaki 218.9 milyar liradan, 262.1 milyar liraya çıkarken, milli gelire oranı yüzde 8.4 düzeyinde kaldı.



Bu dönemde AB tanımlı genel yönetim borç stoku da yüzde 19.8 artışla, 732.8 milyar liradan, 877.9 milyar liraya yükseldi ve milli gelire oranı yüzde 28.3 düzeyinde kaldı.