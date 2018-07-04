DİSK'ten BES'e karşı KES önerisi

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 'Kamu Emeklilik Sistemi(KES) varken zorulu BES'e geçmek emekliliği özelleştirmeye yönelik bir adım. Tüm üyelerimize bu sistemden çıkmalarını öneriyoruz' dedi

Şefika Bal- DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin zorunlu tutulması anayasaya aykırı olduğunu hatırlatarak, 2016'da kabul edilerek 2017'de yürürlüğe giren BES'in DİSK tarafından onaylanmadığını ve üyelerin sistemden ayrılmaları konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.

Sarı, 'Toplamda 13 milyona yakın vatandaşı ilgilendirecek olan BES, 45 yaş altı çalışanlara zorunlu tutuluyor ve maaşın yüzde 3'ünü tasarrufa aktarıyor. Bugünden daha söylüyoruz, tüm sigorta şirket ve fonlarıyla bir araya gelecek bir sistem kurulacak ve başına devlet geçerek oradan pay alacak. Yüzde 30'u devlete geçecek' şeklinde konuştu.

Sağlık ve emeklilik özelleştiriliyor

Kiralık işçiliğin önü açılıyor diyen Memiş Sarı, 'Zorunlu BES, Anayasa'ya aykırı. Anayasanın 48. maddesinde ve Türk Borçlar Kanunu'nda 26. maddesinde yer alan çalışanların sözleşme özgürlüğü ilkelerine aykırı. Ayrıca sözleşme serbestisine aykırı. Çalışanın zorunlu BES'e girdikten 2 ay sonra çıkış hakkı tanınması da sözleşme serbestliğine aykırı. Kısacası bu ülkede KES dururken sigorta fonları üzerinden sağlığın ve emekliliğin özelleştirilmesi demekte' diyerek uygulamanın kanuni boyutuna değindi.

Darbe dönemi yönetimi

Sarı, 'İflas eden ya da darbe dönemindeki ülkeler, fonlar üzerinden ülkeyi yönetmeye çalışırlar. Türkiye'de de bu uygulanmaya çalışılıyor. Denetlenmeyen özel emeklilik fonları vardır. 13 milyon çalışandan her ay yüzde 3 kesinti yapılarak emeklilik fonuna geçecek. Emeklilik fonuna kişi başı yaklaşık 125-130 TL aktarılacak' diye konuştu.



Ayrılma tavsiyesi

DİSK'in BES'e karşı üyelerine bazı uyarılarda bulunan Sarı, '2 ay sonra işçi arkadaşlarımızın BES'ten ayrılması gerektiğini öneriyoruz. Zorunlu olması anayasaya aykırı. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi ve KES'e destek sağlanması gerektiğini düşünüyoruz' dedi.



Sosyal devlet anlayışı KES'i gerektirir

Sendika olarak yandaş sermayelere katkıda bulunulmasını doğru bulmadıklarını belirten Memiş Sarı, 'Kamusal Emeklilik Sistemi'nin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sigorta primlerini toplayamıyoruz, SSK zarar ediyor diyen devlet, bugün toplanan SSK gelirinin yüzde 40'ını toplayamayarak açıkta bırakmakta. Buna rağmen ayakta kalan SGK, aradaki kaçak farkı da desekleyip güçlendirmek zorunda. Sosyal devlet anlayışı KES'i gerektirir. Zorunlu bireysel emeklilikte yalnızca bireysel tasarruf söz konusu iken KES toplumsal ve kuşaklar arası bir dayanışma ve kamusal bir hak' dedi.