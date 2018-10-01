Doğalgaza zam geldi!

Reuters'ın duyurduğu habere göre; BOTAŞ'ın, doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirildi

Doğalgaza zam geldi!
01 Ekim 2018 Pazartesi 09:13

Reuters’a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ’ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini kaydetti.

BOTAŞ, Ağustos ve Eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.

Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.

Etiketler; #doğalgaz #doğalgaz zam #zam
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