Dolar 5 TL'yi gördü!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri 1.75 - 2.00 aralığında sabit tutması fakat yılın devamında parasal sıkılaşmaya devam edeceği beklentileri ve ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson‘ın sağlık sorunları sebebiyle ev hapsine alınması üzerine ABD'den yaptırım kararı alınmasıyla, dövizler yükselişe devam etti

Gelişmelerin ardından dolar 5.00, euro 5.84 ve sterlin 6.58 liranın üzerine kadar çıktı.

Erken işlemlerde,

- dolar en düşük 4.9620 ve en yüksek 5.0081 lirayı gördükten sonra 4.98 – 4.99 lira,

- euro en düşük 5.7873 ve en yüksek 5.8475 lirayı gördükten sonra 5.81 – 5.82 lira,

- sterlin en düşük 6.5094 lira ve en yüksek 6.5820 lirayı gördükten sonra 6.54– 6.55 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi ABD’den gelen güçlü istihdam verileri ve Fed kararı sonrasında yüzde 0.13 artışla 94.78 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR, yüzde 0.13 düşüşle 1.1644 düzeyine geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi günlük yüzde 0.27 artışla 97 bin 210 puandan kapanmıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.75 düşüşle 118 bin 442 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 1.17 düşüşle yüzde 18.17 düzeyine geriledi.