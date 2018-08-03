Dolar 5.11 seviyesini aştı

ABD'nin Türkiye'de ev hapsinde bulunan Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için adalet ve içişleri bakanlarına yönelik yaptırım açıklamasının ardından yükselişin sürdüğü dolar/TL bu sabah 5.11 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesini gördü

Piyasalar ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının Singapur’da bu sabah gerçekleştirdiği toplantının sonuçlarına odaklanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Pompeo ve Çavuşoğlu’nun iki ülke arasındaki sorunları çözmeye yönelik çalışmaya devam etme konusunda anlaştığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise “Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ABD’li rahibin iadesi konusunda çok ciddi olduğumuzun göstergesi” dedi.

Çavuşoğlu’nun kısa bir süre sonra toplantı ile ilgili yapacağı açıklama yakından izleniyor.

Pompeo’nun açıklaması öncesi 5.09 civarında olan kur tekrar 5.1050’ye yükseldi.

ABD, Türkiye’de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan Brunson’ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yatırımlara tepki olarak yapılan yazılı açıklamada, “ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir” denildi.

Analistler yaptırım kararına Türkiye’nin nasıl bir karşılık vereceğinin ve yaptırımların devam edip etmeyeceğinin iki ülke ilişkilerinin geleceği dolayısıyla da piyasaların seyri açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Aynı bankacı dolar/TL’de kısa vadede 5.15 seviyesinin hedef olduğunu belirtirken, aşağıda 5.06-4.99 seviyelerinin önemli destek olduğunu belirtti.

Piyasaların takip ettiği bir diğer önemli gündem maddesi ise bugün açıklanacak olan enflasyon verisi olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün 100 günlük eylem planını açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Temmuz ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma, ev eşyası ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 0.9 artış bekleniyor.

TL’nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 26’ya yaklaştı.

Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün yüzde 19.48’e kadar yükselerek yeni zirveyi gördü. Bankacılar TL tarafındaki bozulmanın yanı sıra tahvil tarafında asıl endişe yaratan unsurun bugün açıklanacak olan enflasyon verisi olduğunu belirtiyorlar.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise faiz dün yüzde 22.09’a kadar yükseldi.