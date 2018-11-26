Dolar 5.27'ye kadar düştü

Dolar yeni haftaya 5.27 – 5.30 lira aralığında başladı

Dövizler güne, bir önceki haftanın kapanış düzeylerine yakın başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2759 lirayı ve en yüksek 5.3018 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9886 lirayı ve en yüksek 6.0260 lirayı gördükten sonra 5.98– 6.02 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7668 lirayı ve en yüksek 6.8108 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Eşeğin Büyüğü Ahırda” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yer aldı:

“Perşembe Şükran Günü BIST 100 Endeksi, ‘V’ hareketi yaparak günü hafif eksi kapatmışken Cuma ‘Black Friday’ günü de ‘V’ hareketi yaparak ama bu kez yüzde 0.40 artışla 93 bin seviyesinden kapandı. Haftalık değer kaybı ise yüzde 0.65 oldu. 10 yıllık tahvil faizi de hafif artarak 16.86’ya yükseldi. Türk lirası ise geçen hafta 4 kuruş daha değer kazanarak 5.28 ile haftayı tamamladı.

“Cuma gününün sürprizi BDDK’dan geldi. Tüketimi artırmaya yönelik hamle yaparak, kredi kartlarında havayolu ve konaklama harcamalarında taksit sayısı üst sınırının 6'dan 9'a çıkarıldığı açıklandı.”