Dolar 5.95 liraya kadar düştü

Yeni aya yüzde 0.12 artışla 100 bin 75 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında hız heserek günlük yüzde 0.07 artışla 100 bin 22 puana çekildi

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.51 düşüşle 116 bin 120 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.33 düşüşle yüzde 17.86 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- en yüksek 6.07 lira ve en düşük 5.9580 lirayı gören dolar, 5.98 - 5.99 lira aralığına,

- en yüksek 7.0560 lira ve en düşük 6.9145 lirayı gören euro, 6.94 - 6.95 lira aralığına,

- en yüksek 7.9195 lira ve en düşük 7.7845 lirayı gören sterlin, 7.81 - 7.82 lira aralığına döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.02 düşüşle 95.12 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.07 düşüşle 1.1611 düzeyinde.

Ahlatçı Yatırım’ın “Küresel Piyasalar PMI Verilerini Bekliyor… ” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayınladığı veriye göre ‘Perakende Satışlar’ bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2.1 geçen yılın mayıs ayına göre de yüzde 1.6 azaldı. Almanya'da ‘işsizlik’ 23 bin ile beklentinin iki katı kadar azalarak yüzde 5.1 seviyesine indi. Bu veri Euro bölgesinin en büyük ekonomisinde beş yıllık düşüşünü sürdürerek rekor seviyeye gerilediğine işaret etti.

“İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ‘Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ (GSYİH) bu yılın ikinci çeyreğinde dönemsel yüzde 0.4, yıllık ise yüzde 1.2 seviyesinde gerçekleşti.

Euro bölgesi ‘Öncü Tüketici Fiyat Endeksi’ (TÜFE) beklentilere paralel olarak yüzde 2.1 artışla beklentileri karşıladı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ‘Kişisel Gelirler ve Harcamalar’ Ağustos ayında yüzde 0.3 oranda arttı. Harcamalar Temmuz ayında yüzde 0.4 oranında artmıştı. Beklenti gelirlerin yüzde 0.4, harcamaların yüzde 0.3 artmasıydı.

“Fed ‘in de yakından takip ettiği ‘Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi’ (PCE) beklentiye paralel olarak yıllık yüzde 2.3'ten yüzde 2.2'ye geriledi. Aylık artış ise yüzde 0.1 oldu. ‘Çekirdek PCE'deki artış değişmeyerek yıllık bazda yüzde 2.0'de kaldı, aylık bazda yüzde 0.1 arttı. Son olarak FED Başkanı Powell, resesyon riskinin yüksek olmadığını ve getiri eğrisini takip ettiklerini belirtti.

“Yurt içinde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ‘İhracat’ 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 12 milyar dolar, ‘İthalat’ yüzde 22.7 azalarak 14 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Ağustos ayında ’Dış Ticaret Açığı’ yüzde 59 azalarak iki milyar dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yeni Ekonomi Programı (YEP) bünyesinde kurulan ‘Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’ için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile tedbirlerin uygulanmasına yönelik ve destek almak için anlaşma sağladı.

“Geçtiğimiz hafta değer kazanan lira cuma günü kazandığı ivmeyi koruyarak 6.03 ile son işlem seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi.”